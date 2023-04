Tyske AfDs ungdomsparti klassifisert som ekstremistisk

Ungdomsorganisasjonen til det tyske ytre høyre-partiet Alternativ für Deutschland (AfD), Junge Alternative, er klassifisert som ekstremistisk av den tyske sikkerhetstjenesten. Det samme skjer med Institut für Staatspolitik , en tenketank tilknyttet ytre høyre-organisasjonen Neue Rechte, og Ein Prozent, en gruppe kjent for å spre mistro til tyske demokratiske organisasjoner, blant annet ved å bedrive egne «observasjonskampanjer» ved valglokaler.

De tre organisasjonenes standpunkter er ikke forenlige med tysk grunnlov, og det hersker ingen tvil om at de har anti-konstitusjonelle ambisjoner, hevder en talsmann for sikkerhetstjenesten (som ikke utelukkende har fokus på voldelige organisasjoner, men følger med på alle som sprer ideologier som anses som antidemokratiske). I praksis betyr klassifiseringen først og fremst at det blir høyere terskel for medlemmer å bli sikkerhetsklarert og søke våpenlisens, skriver nyhetsbyrået RND. AfD fikk ved valget i 2021 litt over 10 prosent oppslutning. Partiet har tidligere diskutert å kutte båndene til ungdomsorganisasjonen på grunn av dens kontakt med antisemittiske og ekstremistiske miljøer.

ALARM OM KVINNELIGE INNSATTE: Likestillingsombudet, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Advokatforeningen viser til den akutte situasjonen i kvinnefengselet Bredtveit i Oslo, store psykiske lidelser, generelt dårlig helsetilstand og den høye forekomsten av selvskading, og ber om en umiddelbar gjennomgang av