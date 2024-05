Tyrkia innleder israelsk handelsboikott i protest mot Gaza-krigen

Dette er Filter KAFFE, vårt morgen-nyhetsbrev. Bli abonnent her!

TYRKIA INNSTILLER ALL handel med Israel i protest mot den humanitære katastrofen i Gaza. Det tyrkiske handelsdepartementet sier suspensjonen gjelder alle varer og ikke vil bli opphevet før det går en «uavbrutt og tilstrekkelig» strøm av nødhjelp til befolkningen på det palestinske området (i et normalt år er Tyrkias handel med Israel verdt det som tilsvarer 7 milliarder dollar).

Israels utenriksminister Israel Katz anklager den tyrkiske presidenten for å te seg som en diktator, og sier at Recep Tayyip Erdogan «ser bort fra interessene til det tyrkiske folk og næringsdrivende, og ignorerer internasjonale handelsavtaler». Erdogan har i år brukt stadig sterkere ord om Israels krigføring, som ifølge FN har gjort at over en million mennesker er truet av hungersnød. Nylig ble den store grensepasseringsportalen nord i Gaza delvis åpnet for å slippe inn flere matforsendelser.

Mens verden venter på Hamas’ svar på det siste våpenhvileforslaget, er flere drept i luftangrep i Rafah. Israelske myndigheter opplyser at et av de gjenværende gislene i Hamas’ varetekt, en 49 år gammel mann, er bekreftet omkommet. BBC News

ANTALLET STUDENTER SOM er pågrepet i forbindelse med de omfattende propalestinske demonstrasjonene på mange av USAs høyskoler og universiteter, overstiger 2000. Det etter nye politiaksjoner blant annet på University of California. På Columbia-universitetet i New York skal det ...