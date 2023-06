Tydelige tegn på at det går mot ny tiltale for Donald Trump

DONALD TRUMP ER FORMELT informert av Justisdepartementet i USA om at han er subjekt for etterforskning av kriminelle forhold. Det er en indikasjon på at påtalemyndigheten har solide bevis, og at det snarlig kommer en tiltale mot ekspresidenten, i saken om ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter og forsøk på å gjemme dem for myndighetene. Det er funnet over 300 slike dokumenter på Mar-a-lago, Trumps bopel i Florida, blant dem flere som kom for en dag først da FBI raidet eiendommen i fjor. Det skjedde to måneder etter at Trump erklærte at det ikke var mer å finne.

Samtidig er tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon stevnet i etterforskningen av kuppforsøket 6. januar 2021. The New York Times/Politico/NBC News

OVERSVØMMELSENE I KHERSON i Ukraina har gjort nedgravde landminer til flytende bomber og en livsfarlig trussel for såvel befolkning som nødhjelpsarbeidere. «Tidligere visste vi hvor farene befant seg. Nå vet