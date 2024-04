PRESIDENTEN FOR DEN palestinske selvstyremyndighetene, Mahmoud Abbas, trygler Joe Biden om å stanse Israels planlagte bakkeinvasjon av Rafah, byen helt sør i Gaza. Abbas sier USA, som Israels nærmeste allierte, er det eneste landet som kan stanse Israel fra å invadere byen med en million palestinske flyktninger.

Biden har i en telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu i natt gjentatt sitt «klare budskap», ifølge Det hvite hus, om at Rafah må skånes for en bakkeinvasjon av humanitære årsaker. Bezalel Smotrich, Netanyahus ytterliggående koalisjonspartner i regjeringen, hevdet søndag klart at han vil gå av og velte regjeringen dersom invasjonen avlyses. I natt ble 13 palestinere drept i luftangrep i byen.

Samtidig starter en ny runde med våpenhvileforhandlinger mellom Israel og Hamas, idét en delegasjon for islamistgruppa ankommer Egypt for å levere sin respons på et nytt forslag fra den israelske regjeringen. En høytstående Hamas-leder opplyser at de ikke har store innvendinger mot forslaget. BBC News/AP News/Reuters/Haaretz

NØDHJELPORGANISASJONEN World Central Kitchen gjenopptar sitt arbeid med å distribuere mathjelp i Gaza. Operasjonen ble sus...