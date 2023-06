Trusler stanset Pride-arrangement i Bergen

Redd Barna har i dag avlyst et planlagt Pride-arrangement for barn som skulle gå av stabelen i Nygårdsparken i Bergen til helga. Årsaken er at organisasjonen har mottatt trakassering og voldstrusler på e-post og i sosiale medier, og ikke vil risikere at mindreårige deltakere utsettes for noe liknende. En av truslene er anmeldt, mens de øvrige er overlevert politiet for en vurdering av hvorvidt de bryter loven. «Vi har også bedt om en trygghets-vurdering, men det er jo på søndag og når vi ennå ikke har fått svar har vi bestemt oss for å avlyse», sier organisasjonens leder for Norge-programmet, Monica Sydgård, til NRK (politiet sier i dag at det ikke er noe i deres trusselvurdering som tilsier at arrangementet skulle avlyses).

Reaksjonene på at barnearrangement for feiring av mangfold og frihet i Norges nest største by må avlyses på grunn av hets og trusler er naturlig nok sterke. «Forjævlig», sier kulturminister Annette Trettebergstuen (Ap); «uakseptabelt», sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). «Dette gjør meg rasende», sier Bergen-ordfører Linn Kristin Engø (Ap).

