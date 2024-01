Trusler og «swatting» preger USAs valgkamp: – Jeg er virkelig bekymret

Ikke engang de som lever av å selge meningsmålinger later som at noen andre enn Donald Trump kan vinne republikanernes nominasjonsvalg i Iowa om fem dager. (Trump leder med rundt 30 prosentpoeng på DeSantis/Haley – til helga kommer den siste, toneangivende målingen fra avisa Des Moines Register).(Han leder med rundt 30 prosentpoeng på DeSantis/Haley – til helga kommer den siste, toneangivende målingen fra avisa Des Moines Register).

Washington Post skriver i dag om atmosfæren av vold og trusler, oppmuntret av Trump, som presidentvalgåret allerede er innhyllet i. Én mann ble onsdag pågrepet for å ha drapstruet en kongressrepresentant og hans barn, mens flere andre politikere nylig har opplevd såkalt swatting: at trusselmakere får væpnet politi til å storme offerets bolig ved å ringe inn en falsk melding. (Også republikanere blir utsatt for dette). Etatene eller domstolene som Trump utpeker som fiender mottar også en mengde trusler – nå sist høyesterett i Colorado og myndighetene i Maine – delstatene der Trumps kandidatur i nominasjonsvalget er kjent ugyldig på grunn av hans rolle i kuppforsøket i 2021.

«Jeg er virkelig bekymret for at dette ender med tragedie. Jeg tror på dem som sier at de vil skade eller drepe oss», sier høyesterettsdommer Jill Karofsky i Wisconsin til avisa. (Hun og andre dommere i Wisconsin blir bombardert med trusler blant annet på grunn av en kjennelse som stadfestet Bidens valgseier i 2020).

NY FEIL I HELSEPLATTFORMEN: Seks pasienter har sannsynligvis fått forsinket behandling eller utredning som følge av en systemfeil i Helseplattformen, melder Adresseavisen. St. Olavs hospital har selv sendt inn bekymringsmelding til Statens helsetilsyn. Feilen gjelder pasienter som skal ha henvisninger til flere ulike avdelinger ved St. Olavs hospital, men der en av henvisningene har blitt oppfattet som et duplikat og derav slettet. Dette skjedde med 62 såkalte forløpspasienter henvist fra Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag, i 56 av tilfellene skal det likevel ikke ha påvirket pasientbehandlingen. Feilen skal først ha blitt meldt inn av sykehusansatte i forbindelse med behandlingen av to pasienter i august og november i fjor, uten at Helseplattformen AS fulgte opp før i januar, ifølge sykehuset.

Tegner du et abonnement på Filter Nyheter støtter du norsk, uavhengig kvalitetsjournalistikk. I tillegg får du mye godt innhold i innboksen/postkassa.

Klikk her for et digitalabonnement (70,- pr. måned)

Klikk her for å få vårt månedsmagasin i postkassa i tillegg (totalt 100,- pr. måned)

PS! Våre abonnementer har ingen bindingstid. Du kan altså si opp når du måtte ønske det. Takk for støtten!

UTSETTER SYKEHUSPROSESS: Etter stor uenighet i et flere timers langt styremøte bestemte Helse Nord i går å utsette å sende den foreslåtte sykehusplanen – som inneholder store kutt – på høring. Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, trakk saken slik at administrasjonen kan omarbeide den i tråd med styrets ønsker. Kritikerne, deriblant overleger i Lofoten og lokalpolitikere, mente at forslagene ikke er grundig nok bearbeidet til å bli sendt på høring. Utsettelsen vil bety at tidsskjemaet sprekker, da de i utgangspunktet skulle vært ferdig i april. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen i NRK og Børre Arntzen i avisa Nordland sier de tror det vil bli krevende for Lind å bli sittende som leder etter dette, og tror hun føler presset på å gå av, skriver NRK.

ARRESTERT PÅ GRUNN AV FEIL HIJAB-BRUK: Flere afghanske 16-åringer har blitt arrestert av Taliban i butikker, skoletimer og på markeder for å bruke hijaben feil, skriver The Guardian, som har snakket med noen av de arresterte jentene. En av dem ble pågrepet i engelsktime sammen med flere andre, og holdt i arresten i to og et halvt døgn, før hun ble sluppet ut mot kausjon. Hun sier også at faren hennes ble slått begrunnet med at han oppdro «umoralske jenter». Etter at Taliban tok makta i 2021 har de gjort det stadig vanskeligere for kvinner å utdanne seg, få jobb eller oppholde seg på offentlige steder, og i mai 2022 innførte de en dekret om at alle kvinner må være fullstendig tildekket, med unntak av øynene.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.