EN 10 TIMER LANG MARATONØKT I rettssalen på nedre Manhattan har både forsvarer og aktor i hysjpengesaken mot Donald Trump lagt ned sine avslutningsforedrag. At den tidligere pornostjerna Stormy Daniels fikk 420 000 dollar for ikke å snakke til pressen om Trump er det eneste de er enige om.

Statsadvokat Joshua Steinglass, som brukte dobbelt så lang taletid som Trump-forsvareren, hamret inn budskapet om at det var presidentkandidaten som beordret utbetalingene, at hans medarbeider Michael Cohen forfalsket 34 dokumenter for å dekke over deres natur, og at konsekvensene meget vel kan ha vært at Trump ble president i stedet for Hillary Clinton. Forsvarer Todd Blanche forsøker å få juryen til å tvile på Cohens vitnesbyrd og tro på at utbetalingene er korrekt ført som juridiske utgifter i henhold til Cohens muntlige arbeidsavtale.

Finner juryen at førstnevnte er mest troverdig, risikerer Donald Trump fire år i fengsel, selv om en betinget dom kanskje er vel så sannsynlig. The New York Times/The Washington Post/Politico

DET HVITE HUS AVKLARER at Israels angrep på en teltleir i Rafah søndag ikke tråkker over den «røde linjen» Joe Biden tegnet opp i mars. Det vil si at USA fortsetter å levere Israel det som klassifiseres som offensive våpen, og at dødsfallene til 45 internt fordrevne palestinere ikke får alvorlige konsekvenser for Israel. I går og i natt er ytterligere 37 palestinere drept i og eller i n...