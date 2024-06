Trump truer om at hysjpenge-dom kan være «bristepunktet» for USAs folk

DONALD TRUMP SIER DET KAN være «bristepunktet» for det amerikanske folket dersom han blir nødt til å sone i fengsel – det siste i en rekke hint om politisk vold etter at presidentkandidaten ble funnet skyldig i hysjpengesaken fredag. I natt gjorde Trump en rekke offentlige opptredener for å vise at han ikke er satt ut av å bli historiens første straffedømte president og presidentkandidat, og i et alt annet enn konfronterende intervju på Fox News fikk han repetere sin framstilling av seg selv som politisk martyr og offer for en konspirasjon mellom rettsvesenet i New York og Det demokratiske partiet. Trump kaller sistnevnte «syke, forvirrede mennesker», USAs «indre fiende» og en større trussel mot det amerikanske folk enn Russland og Kina.

Et stabilt grunnfjell på rundt 30 prosent av amerikanske velgere står ved at Trump er deres favoritt i valget til høsten. 50 prosent av amerikanerne mener imidlertid at dommen er korrekt, og nesten like mange mener Trump bør trekke seg som presidentkandidat, ifølge en spørreundersøkelse. En av ti republikanere svarer i en annen undersøkelse at det er blitt mindre sannsynlig at de stemmer på Trump etter dommen.

Straffeutmålingen i saken kommer i juli. Trumps advokat har varslet anke. The New York Times/ABC News/Reuters

REGJERINGEN STANSER streiken til fagforbundet Akademikerne med tvungen lønnsnemnd. ...