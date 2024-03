Trump snakker valgkamp med Musk: Har nok penger til å utligne forspranget til Joe Biden

Elon Musk, en av verdens rikeste menn og internetts mest populære troll, har hatt et møte med Donald Trump for å diskutere finansieringen av den fascistiske presidentkandidatens valgkamp.

Twitter-eier Musk er fra før en viktig støttespiller for Republikanerne på plattformen han selv kontrollerer, og har de siste månedene gått stadig lengre i retning av høyreradikal og innvandringsfiendtlig retorikk overfor sine 175 millioner følgere på X. Men en eventuell pengeinnsprøytning i valgkampen kan gjøre større skade enn nett-propagandaen: New York Times påpeker at Musk har penger nok å avse til å egenhendig utligne forspranget som president Joe Biden har i donasjoner.

Som ventet ble Nikki Haley – som i realiteten tapte valgkampen for halvannen måned siden – knust av Trump også i nattas mange primærvalg, og hun trekker seg nå fra valgkampen. Haley har nylig nektet å svare på om hun til slutt kommer til å omfavne Trumps kandidatur, og hans motstandere har derfor et lite håp om at hun vil la være. (Og i så fall bli fullstendig utstøtt i partiet). Ifølge Wall Street Journal er det ikke ventet at hun kommer med en avklaring i tapertalen, som er planlagt klokka 16 i dag norsk tid. Det er 243 dager igjen til valget.

FOSEN-ENIGHET: Reindriftssamene på Nord-Fosen har akseptert et tilbud som er utarbeidet av Staten og vindparken på Fosen, som ble bygget i strid med samenes rett til kulturutøvelse. Ingen av vindturbinene fjernes. – Vi skulle gjerne ha kjempet videre for å vinne på nytt i Høyesterett, både for vår egen del, for andre reindriftsutøvere og for rettsstaten, men da ville reindrifta i mellomtida gått under, sier tre av driverne i en pressemelding, ifølge NRK.

OM FORHOLDSMESSIGHET OG UTØYA: «Det var ønsket at jeg slettet, men jeg mener fortsatt at bidrag til ungdomsorganisasjoner bør skje (…) med forholdsmessig like mye til alle», sier Fabian Stang (H), som dermed ikke synes å være spesielt berørt av some-stormen han utløste med sin nå fjernede Facebook-post om Utøya-bevilgninger. «Jeg synes også (Tonje) Brenna må forklare oss hvorfor Utøya får penger, via det som er kalt Wergelandsstiftelsen. AUF ble rammet av grusom terror, men det må likevel være slik at alle ungdomsorganisasjoner får sin forholdsmessige del av bidrag fra staten», lød det i det opprinnelige innlegget.

Organisasjonens leder Astrid Willa Eide Hoem gikk i går i rette med Stang og påpeker at AUF har reist minnesmerker, bygg, hytter og hegnhus på egenhånd – utelukkende med private midler – og at Wergelandsenteret ikke har gitt pengestøtte, men kjøpt tjenester fra Utøya AS for å gjennomføre kurs. «De pengene, kreftene og tida det har tatt for oss som ungdomsorganisasjon, for alle overlevende og ikke minst for etterlatte, har aldri vært forholdsmessig», skriver hun.

Også Høyres egen tidligere nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner reagerte på Fabian Stangs innlegg: «Her bommer du grovt», meldte han i kommentarfeltet, ifølge Dagbladet.

FRANSK-TYSK HØYNIVÅ-KJEKLING: – Dette hjelper ikke med å løse utfordringene vi har med Ukraina-hjelp, sier Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius i en kommentar til Emmanuel Macrons insinuasjon om at det er feigt å ikke snakke høyt om å sette inn soldater i forsvaret av landet. – Det er, slik jeg ser det, ingen grunn til å snakke om støvler på bakken eller å ha mer eller mindre mot, utdypet Pistorius overfor presse da han besøkte Stockholm i går (samme dag som Ungarns president undertegnet forordningen om å si ja til svensk Nato-medlemsskap).

Det var i Praha, i forbindelse med samtaler med den tsjekkiske regjeringen om bevilgninger til ukrainsk ammunisjon, at Macron la ytterligere tyngde bak bemerkningene fra forrige uke om at det ikke skal utelukkes å sende Nato-soldater til fronten i Ukraina. – Europa står åpenbart overfor et øyeblikk der det er nødvendig å ikke være feiginger, sa Macron (riktignok med en presisering etterpå om at det ikke var tyskerne spesifikt han hadde i tankene). Rapportert av Politico.

HYPERVAKSINERT MANN FIKK INGEN BIVIRKNINGER: En 62 år gammel mann fra Tyskland gikk hen og vaksinerte seg 217 ganger med åtte forskjellige covid-19-vaksiner i løpet av en periode på to og et halvt år under pandemien. På tross av det overveldende antallet stikk ble han ikke rammet av noen påviselige bivirkninger og ser heller ikke ut til å noen gang ha blitt smittet med viruset. Det viser en studie publisert i det velrenommerte medisinske tidsskriftet The Lancet mandag, gjengitt i The Guardian. Forskerne bak studien har sammenliknet blodprøver som mannen hadde tatt før og etter vaksineringen og har tatt ytterligere tester av mannens helsetilstand i dag. Resultatene viser at mannens immunforsvar er velfungerende, men har betydelig flere antistoffer mot covid-19 enn det som er normalt. Forskerne mener funnene underbygger at kroppens tåleevne for vaksinene er stor. Mannen selv har forklart vaksinefesten med «personlige grunner».