DONALD TRUMP ER SOM VENTET den store vinneren av nattas presidentkandidat-valg i Det republikanske partiet i Iowa. Florida-guvernør Ron DeSantis jr. sikrer sin deltakelse i prosessen videre med en andreplass – dog langt bak ekspresidenten – mens Nikki Haley havner på en skuffende tredjeplass. Selv ikke i de urbane distriktene, dominert av velgere med høy utdannelse maktet hun å kapre delegater fra Trump, som etter alt å dømme vil stå på stemmeseddelen i november. Vivek Ramaswamy har avsluttet sin valgkamp etter å ha havnet bak Haley igjen. Han ber sine tilhengere om å stille seg bak Trump.

Streng vinterkulde og kraftig vind i delstaten gjorde at oppslutningen om valgmøtene var usedvanlig lav. Nå går hele valgsirkuset videre til New Hampshire, der det neste primærvalget finner sted om ti dager. CNN/The New York Times

IRANS REVOLUSJONÆRGARDE sier den har angrepet et israelsk «spionsenter» i Arbil i den kurdiske regionen i Nord-Irak med missiler. Minst fire skal være drept. USA fordømmer angrepet. Iran skal også ha angrepet IS-mål i Syria. Reuters

