Trump og asylinnstramming kan gi flere migranter i 2024

Antatte kommende innstramminger i innvandringspolitikken til blant andre Storbritannia og USA vil i 2024 trolig føre til en betydelig økning i antallet migranter som forsøker å nå Europa. – Folk vil høre om innvandringstiltakene som lanseres i valgkampene og vil tro at de må være her før de trer i kraft, sier Michael Spindelegger i den Wien-baserte tankesmien International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) til The Guardian. Ifølge deres rapport kan også forsøk på å strupe migrasjonsruter til USA lede til et oppsving i mennesker fra Venezuela og Colombia som tar seg til Spania. Innstramminger i EU vedtatt i 2023 vil være en magnet for migranter inntil endringene effektueres senere i år, mener ICPMD. EU-landene håndterte i fjor mer enn én million asylsøknader, en økning på rundt 20 prosent fra 2022, og tallet kan bli enda høyere i år.

292 DAGER IGJEN: Donald Trump og hans valgkampstab retter nå alt skyts mot Nikki Haley, i realiteten den eneste gjenstående rivalen i partiets nominasjonsstrid. Sent i går kveld ble Trumps følgere bombardert med e-poster med overskriftene: «Nikki Haley vil øke skatten din», «Nikki Haley elsker Kina», «Nikki Haley er ikke valgbar», «Nikki Haley er svak på innvandring og er motstander av grensemuren» og «Nikki Haley er finansiert av Demokratene, Wall Street og globalister». Planen er åpenbart å stanse all framdrift for Haley i delstaten New Hampshire, der hele nominasjonen i praksis blir avgjort 23. januar hvis Trump vinner. Om du lurer på hvor skittent det blir de neste dagene, ta en titt på denne løgnaktige tv-reklamen om Haley fra tidligere i måneden.

ALLE TRANSPORTMIDLER RAMMET: Snø og vind på Østlandet skaper altså noen høyst reelle problemer i dag, som er ventet å avta når været blir bedre i ettermiddag:

I Tønsberg er blant andre Røde Kors rekvirert med snøscootere for å hjelpe kommunen med å nå innbyggere som er avhengige av hjemmehjelp. I Oslo er pasienttransport til sykehusene rammet.

I 13-tida ble Oslo lufthavn stengt for all trafikk, fordi det snødde så tett at flyene ikke så bakkelysene.

All togtrafikk på Østlandet er i skrivende stund fortsatt innstilt.

Kollektivtrafikken i hovedstaden var i praksis ute av drift, med alle busser i Oslo og Bærum innstilt og store forsinkelser på t-banen. (Som følge av dette var også bestillingssystemet til drosjeselskapene i knestående). Også i hele Vestfold og i Fredrikstad og Sarpsborg er busser innstilt.

​​Ordinær undervisning på de videregående skolene i Vestfold ble avlyst fordi det ikke gikk noen busser. Også barne- og ungdomsskoler i Tønsberg måtte holde stengt.

LITT LETTERE Å KJØPE BOLIG FOR VANLIGE FOLK: Takket være et godt lønnsoppgjør og noenlunde stillestående boligpriser ble det i 2023 lettere for en vanlig lønnsmottager i Norge å bli boligeier. Det viser den såkalte sykepleierindeksen til Eiendom Norge, som DN omtaler i dag. Ifølge indeksen hadde en person med en gjennomsnittlig sykepleierlønn råd til 2,4 prosent av boligene i Oslo i fjor, mot bare 1,8 prosent året før (fortsatt rimelig snevert, får en si). Stavanger, Kristiansand og Ålesund var i fjor unntakene – der sank andelen boliger en sykepleier kunne finansiere.

SJELDEN DEMONSTRASJON: Mandag denne uken samlet flere tusen russere seg i republikken Basjkortostan i temperaturer på rundt -20 for å demonstrere for en dømt menneskerettsaktivist. Fail Alsynov er dømt til fire år i fengsel for oppfordring til etnisk hat. Han er tidligere leder av Basjkir-gruppa, en forening som kjempet for det basjkirske urfolkets rettigheter når det gjelder språk, kultur og like rettigheter for etniske basjkirer, men som ble forbudt og erklært ekstremistisk i 2020.

Alsynov er dømt for å fornærme migranter etter en tale han holdt på en demonstrasjon i april 2023, der han kritiserte lokale myndigheter for å starte opp en gullgruvedrift nær et område flere lokale anser som hellig, noe som også vil medføre at regionen må ta imot mange migranter. Myndighetene hevder han kalte russere fra sør-asiatiske og kaukasiske områder for «svarte», mens han mener dette er basert på en feiloversettelse og at han egentlig sa «fattige», og skal anke. Tidligere har han også kalt den dokumentert uproporsjonale mobiliseringen av basjirfolkets region til Ukraina-krigen for et «folkemord».

Demonstrasjoner av denne størrelsen har blitt en sjeldenhet i Russland på grunn av den store risikoen for å havne i fengsel. Noen av demonstrantene skal ha forsøkt å blokkere inngangen til rettslokalet der dommen ble forkynt. Det er også kommet inn meldinger om skadde, skriver BBC.