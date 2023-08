Trump melder seg for arrestasjon i Georgia torsdag

DONALD J. TRUMP VIL BLI arrestert i den nye valgsaken mot ham torsdag. Ekspresidenten må betale 200 000 dollar i kausjon og holde seg unna trusler og trakassering for å unngå å bli fengslet, har en dommer i Atlanta avgjort. Så seint som i går, før kausjonsbetingelsene ble satt, postet Trump på nettet at aktor i saken er «skurkete, inkompetent og svært partisk», og at hun (stikk i strid med offisiell kriminalstatistikk) har latt drap og voldelig kriminalitet «massivt eskalere» i byen.

Også de andre tiltalte i saken må ut med høye kausjonssummer for å unngå fengsling. Det kan by på problemer for blant annet advokat Rudy Giuliani, som er i ferd med å gå tom for midler på grunn sine mange juridiske utfordringer. The New York Times/AP

JAPAN VIL ALLEREDE denne uka begynne å slippe ut behandlet kjølevann fra det ødelagte kjernekraftverket i Fukushima i havet. Planen er godkjent av Det internasjonale atomenergibyrået, som sier miljøkonsekvensene er neglisjerbare, men svært kontroversiell både blant nabolandene (inkludert Kina) og fiskeri-industrien. Japan Times/Reuters



ET AV RUSSLANDS overlyds-bombefly med lang rekkevidde (Tupolev Tu-22), er ødelagt i et droneangrep mot en flyplass i St. Petersburg. Både i Moskva og Bryansk-regionen er droner skutt ned av russisk luftvern. Russisk luftrom skal være stengt som følge av angrepene. Ukrainske myndighet...