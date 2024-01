DONALD TRUMP HAR VUNNET Det republikanske partiets primærvalg i New Hampshire, og kappløpet om å bli partiets presidentkandidat er i praksis over. 54,7 prosent av avlagte stemmer bar ekspresidentens navn, mot 43,6 for hans hovedrival Nikki Haley.

Det har aldri tidligere skjedd at en republikaner har vunnet begge de to første primærvalgene – Iowa og New Hampshire – uten å ende som presidentkandidat, og Trump er tydelig irritert over at Haley nekter å kaste inn håndkleet: Han skriver at hun har «vrangforestillinger» i en serie postinger på sitt sosiale medium Truth Social, og omtalte henne som en bedrager («imposter») i sin seierstale i natt.

Haley står imidlertid imot presset, også fra stadig flere av sine egne støttespillere, om å slutte rekkene om Trump. Hun retter nå fokuset mot primærvalget i hjemstaten Sør-Carolina om en måned, og står fast ved budskapet om at en seier for Trump nå betyr et republikansk tap i selve presidentvalget i november. The New York Times/The Washington Post

ISRAEL OG HAMAS SKAL i grove trekk ha kommet til enighet om en månedslang våpenhvile i Gaza og utleveringen av israelske gisler. Det skal pågå intense forhandlinger om å sluttføre avtalen, og fortsatt være store utfordringer knyttet til uenighet om et rammeverk for en varig slutt på krigen.

Israelske styrker skal samtidig ha beordret en halv million palestinere om å evakuere byen Khan Younis. Det opplyser FN. Verdens helseorganisasjon sier de to sykehusene i ...