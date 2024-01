Trump krever total immunitet mot straffeforfølgelse

I går sendte Donald Trumps advokater sitt prosesskriv til Høyesterett i anken over kjennelsen fra høyesterett i delstaten Colorado, som – med den amerikanske grunnloven i hånd – vil nekte Trump å stille i Republikanernes primærvalg som følge av kuppforsøket i 2021. «Retten må gjøre raskt og besluttsomt slutt på disse forsøkene på diskvalifisering fra stemmesedlene, som truer med å fremmedgjøre titalls millioner amerikanere og som vil utløse kaos hvis andre delstatsdomstoler og myndigheter følger Colorados eksempel», heter det i skrivet. (Det er ventet at Høyesterett vil avgjøre saken forut for «supertirsdagen» i nominasjonsprosessen 5. mars).Selv ser Trump ut til å være mer opptatt av en annen rettsbatalje – spørsmålet om han skal fritas fra straffeforfølgelse for forsøket på å omstøte 2020-valget fordi han hadde immunitet som president. I en rant på Truth Social i går kveld, skriver Trump blant annet at «EVEN EVENTS THAT “CROSS THE LINE” MUST FALL UNDER TOTAL IMMUNITY, OR IT WILL BE YEARS OF TRAUMA TRYING TO DETERMINE GOOD FROM BAD. THERE MUST BE CERTAINTY». Jusekspert Norm Eisen påpeker overfor CNN at det å gi presidenten absolutt immunitet ville gjort USA til et diktatur.

Det er 290 dager igjen til valget.

KAN HA NÅDD FRYKTET VIPPEPUNKT: En studie publisert i Nature denne uka, der kunstig intelligens er brukt til å analysere et stort antall satellittbilder fra 1985 til 2022, hevder at Grønlandsisen smelter langt raskere enn vi tidligere har trodd. Konklusjonen er at 30 millioner tonn med is forsvinner hver eneste time. Den gode nyheten er at isen som smelter ligger under vann og ikke bidrar ikke til havstigning. Den dårlige er at den kan bidra til et av klimavitenskapens mest fryktede vippepunkter. Utslipp av så store mengder ferskvann kan nemlig forstyrre den såkalte omveltningssirkulasjonen i det nordlige Atlanterhavet (AMOC), som henger sammen med vær- og sirkulasjonssystemer over hele planeten. Men det er verdt å merke seg at teorier om en slik svekkelse er kontroversielle. Les mer i ukas utgave av vår faste klimaspalte ELENDIG FREDAG.

FULL SEIER FOR MILJØORGANISASJONER: Greenpeace og Natur og ungdom vant i går saken de har anlagt mot staten for å ha gitt ulovlige tillatelser til tre olje- og gassfelter. Oslo tingrett ga organisasjonene fullt medhold i at Energidepartementet ikke hadde vurdert de globale konsekvensene for klimaet da det i fjor ble gitt grønt lys til henholdsvis Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil-feltene i Nordsjøen, og at det er i strid med en høyesterettsdom fra 2020. Greenpeace-leder Frode Pleym mener det innebærer at produksjonen ved de aktuelle feltene må opphøre umiddelbart, men det er ikke departementet enig i. – Så vidt jeg har lest av dommen, så er den ganske tydelig på at Breidablikk, som er det eneste feltet der det er aktivitet nå, kan fortsette med sin aktivitet innenfor den tillatelsen som er gitt, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) til NRK.

SAMISKE AKTIVISTER TILTALT: 20 Fosen-aktivister, blant dem Ella Marie Hætta Isaksen, er tiltalt etter sivil ulydighet-aksjonene ved departementsbyggene i Oslo i fjor. Tiltalene kommer etter at samene og flere støttespillere fra Natur og ungdom lot være å vedta bøtene de fikk for å ha trosset politiets påbud om å fjerne seg fra blokadene. – Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettighet – brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet. Nasjonale minoriteter har et særlig sterkt vern for protester direkte rettet mot de ansvarlige i Regjeringen for menneskerettighetsbrudd gruppen blir utsatt for, uttaler advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden advokatfirma i en pressemelding.

LOVER MER ÅPENHET OM AKSJER: Det skal veldig snart bli enklere å følge med på hvem som eier selskaper i Norge. Det lover næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som refererte til de mange habilitetssakene som har versert i norsk politikk da han la fram sin plan for større åpenhet om aksjer på et frokostmøte i Pressens hus i dag.

Allerede i løpet av året skal det innskjerpes at selskaper rapporterer om hvilken konserntilhørighet de har, det skal spesifiseres hvordan og hvor kjapt de kan respondere på krav om innsyn i aksjeboka, og reelle eiere av selskaper skal ikke lenger kunne gjemme seg bak forvaltere.

På litt lenger sikt vil Vestre lage et helt nytt rammeverk for innsyn. Utfordringen blir å balansere behovet for åpenhet mot personvern og faren for misbruk til for eksempel identitetstyveri.

IKKE NOE PARADIS: Det går mot et skjebnetungt og konfliktfylt landsstyremøte for Industri- og næringspartiet (INP) i kveld. Det vindkraft- og EØS-negative minipartiet var lokalvalgets store proteststemmesanker i fjor og måles stadig til oppslutning over sperregrensa, men rives (som så mange nyutsprungne partiblomster) av indre splid. Blant annet anklages partileder Owe Waltzersøe for å ha en autoritær lederstil og å prøve å kanalisere mest mulig av partiets midler til det sentrale partikontoret. Betegnende for konflikten er at det synes uavklart om partisekretæren fortsatt har jobben eller ikke. I verste fall kan partiet være splittet i to før det tar helga, ifølge NRK.