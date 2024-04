Trump-kretsen skal planlegge å underlegge sentralbanken presidentens kontroll

Det er forlengst kjent at Donald Trump og hans krets legger planer for hvordan statsapparatet skal renskes for embetspersoner som antas kan være kritiske til MAGA-agendaen, og at presidentens makt skal maksimeres dersom Trump får et comeback i Det hvite hus neste år. Nå viser det seg at presidentkandidaten også kan ha planer for å underlegge seg sentralbanken, i strid med prinsippet om at den skal fungere uavhengig av politikken. Storavisa The Wall Street Journal har kilder på at en liten gruppe av presidentens allierte har skrevet et dokument på nesten ti sider der en ny «visjon» for Federal Reserve meisles ut. Blant annet skal Trump konsuleres før eventuelle beslutninger om styringsrenta, og få muligheten til å sparke sentralbanksjef Jerome Powell før sistnevntes åremål utløper i 2026. Trump skal allerede ha samtaler om hvem som kan egne seg i den mektige jobben (det var Trump som i sin tid utnevnte Powell, men surnet betydelig mot ham i ettertid og har blant annet hevdet at rentene kommer til å bli senket for å styrke Joe Bidens sjanser for gjenvalg). Reuters-oppskriving av saken her.

SLIK OPPLEVDE HAN ANGREPET: «Blikket mitt søkte ut mot torget. Fem maskerte unge menn løper mot inngangen. Det jeg ser får synsfeltet til å smale, jeg hører pulsen i halsen, blodet skynder seg til hodet. Det er ingen tvil om hva som kommer til å skje.» Reporter Erik Glaad i den svenske, antirasistiske stiftelsen Expo var tilstede i teateret i Stockholm da høyreekstremister gikk til angrep mot en antifascistisk samtalekveld arrangert av Vänsterpartiet og Miljöpartiet onsdag. Hendelsen rystet denne uka det politiske miljøet i Sverige, og statsminister Ulf Kristersson beskrev den som et angrep på hele demokratiet. Lørdag er det planlagt en stor antifascistisk demonstrasjon Gubbängen som svar på volden. Her kan du lese Erik Glaads tanker om opplevelsen.

VET IKKE HVOR EFFEKTIVE TILTAKENE ER: I siste nummer av fagtidssskriftet Samfunnsøkonomen går tre økonomer fra SSB løs på Klimautvalget. De påpeker at utvalget ikke har noen vurdering av kostnadene ved klimatiltakene de foreslår, blant annet nedtrappingen av olje- og gassvirksomheten. På tross av at to av økonomene i utgangspunktet er positive til en nedtrapping på norsk sokkel, holder de fram at nedtrappingen blant annet kan innebære høyere priser. Dermed risikerer man å påføre land som er avhengige av fossilimport, store tap (og land som eksporterer fossilt, store inntekter). Faktisk har heller ikke regjeringens «Grønn bok» eller Miljødirektoratets «Klimatiltak i Norge mot 2030» noen grundig gjennomgang av hvor effektive klimatiltakene de foreslår, faktisk er. Hvorfor det er problematisk, utdyper journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av vår klimaspalte, den dystert titulerte ELENDIG FREDAG. Les her!

FREMSKRITTET FORTSETTER: Det er budskapet til flere av de sentrale aktivistene bak Metoo-kampanjen etter at voldtektsdommen mot Harvey Weinstein ble opphevet av en ankedomstol i New York i går. «For ti år siden hadde det ikke engang vært mulig å få en slik mann inn i en rettsal», sier Tarana Burke som et eksempel på hvordan verden har endret seg etter at Metoo-begrepet, som hun kom opp med for over tjue år siden, spredde seg i sosiale medier i 2017. «Ingen enkeltkjennelse kan matche den enorme fremgangen vi har hatt i bevegelsen mot seksuell vold (…) Bevegelsen fortsetter, drevet av sannheten bak våre vitnesbyrd. Endringer i systemet og kulturen følger etter», sier Anita Hill til AP News – hun har vært en av bevegelsens frontfigurer helt siden hun vitnet mot høyesterettsdommer Clarence Thomas 1991.

Den tidligere så mektige filmprodusentens dom er opphevet fordi dommen, avsagt i 2020, ble avlagt etter en rettssak der flere prinsipper ble brutt, ifølge ankedomstolen. Blant annet fikk vitner i rettssalen legge fram anklager som ikke var en del av tiltalen. Antakelig går det mot en ny rettssak for Weinstein.