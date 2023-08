Trump i fengslingsmøte: Arrestasjonsfoto og fingeravtrykk tatt

DONALD TRUMP BLE BEHANDLET som alle andre tiltalte i straffesaker i Fulton County i Georgia da han i natt møtte opp for fengsling, ble målt og veid, fikk sitt fingeravtrykk registrert og ansikt fotografert. Det tok rundt 20 minutter, før ekspresidenten ble sluppet fri på kausjon – han lånte de nødvendige 200 000 dollar av en lokal kausjonsgarantist (bailbondsman) – med strenge vilkår om å ikke true eller trakassere vitner i saken om forsøk på å snu om på presidentvalgresultatet i 2020.

Tilbake på flyplassen i Atlanta gjentok han overfor reportere at han mente han ikke hadde gjort noe galt og at valget ble gjennomført på uærlig vis. Han postet deretter arrestasjonsfotoet, montert med teksten «ELECTION INTERFERENCE / NEVER SURRENDER!» på sin Twitter/X-konto – første gang denne er i bruk siden ekspresidenten ble utestengt etter Kongress-stormingen i 2021. The New York Times/AP News/The Guardian

DEN SÅKALTE BRICS-BLOKKEN av fremvoksende økonomier (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Korea) inviterer inn Argentina, Egypt, Etiopia, Iran, Saudi Arabia og De forente arabiske emirater for å stå sterkere mot vestens dominans. Al Jazeera



41 VALGOBSERVATØRER I ZIMBABWE er arrestert og anklaget for å blande seg inn i valget ved å utrope valgkretsvinnere prematurt. Observatørene tilhører borgerretti...