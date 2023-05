Trump funnet skyldig i seksuelt overgrep i sivilrettssak

EN JURY PÅ MANHATTAN mener det er tilstrekkelig bevist at Donald J. Trump begikk et seksuelt overgrep mot den tidligere journalisten E. Jean Carroll i New York for nesten 30 år siden, og at han derfor er ansvarlig for ugjerningen og har ærekrenket henne ved å hevde at hun lyver om overgrepet. Ekspresidenten dømmes til å betale Carroll 5 millioner dollar i oppreisning. Det er første gang en domstol stiller seg bak en av de mange anklagene mot Trump for seksuelle overgrep. Juryen finner det ikke bevist at det skjedde en fullbyrdet voldtekt, og Trumps advokat varsler at dommen vil bli anket. The New York Times/AP News



DEN REPUBLIKANSKE kongressmannen George Santos, som tidligere er tatt i omfattende løgner om sin egen bakgrunn i valgkampen, er siktet av USAs justisdepartement. Washington Post



SAUDI-ARABIA OG SYRIA gjenoppretter diplomatiske forbindelser etter nesten ti års brudd. Det skjer etter at Den arabiske liga for to dager siden avsluttet Syrias suspensasjon fra organisasjonen. France24 (AFP)



HELE LANDSBYER er brent ned i sammenstøt mellom rivaliserende

