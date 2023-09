EN DOMSTOL I NEW YORK har slått fast at Donald J. Trump er skyldig i å grovt villede banker og forsikringsselskaper om sin egen likviditet gjennom mange år. Det er en stor seier for statsadvokat Letitia James, som har lagt ned påstand om at den sannsynlige presidentkandidaten i 2024 må bøtelegges med en 250 millioner dollar for forholdet. Rettssaken som vil utmåle straffen starter mandag neste uke, men det er allerede klart at Trump og hans familie vil bli fratatt konsesjoner for eiendomsdrift. Det betyr igjen at han mister kontroll over flere av sine mest sentrale eiendommer, kanskje også det ikoniske Trump Tower på 5. aveny på Manhattan.

Donald Trumps advokater vil anke avgjørelsen, og selv sier han i en kommentar at dommeren bak avgjørelsen er «forvirret» og dessuten tilhørende Det demokratiske partiet. The New York Times/CNN/Reuters

DET ER ENIGHET I Senatet i USA om å forlenge finansieringen av det føderale statsapparatet til 17. november, men avtalen vil neppe få flertall i Representantenes hus, slik at det fortsatt er fare for en nedstengning av viktige funksjoner ved utløpet av denne uka. Det får konsekvenser for blant annet sentralbanken, som kan miste statistikkoppdateringer sentrale for neste rentebeslutning. Politico/E24

EN TREDJEDEL AV SENATORENE fra Det demokratiske partiet i U...