DONALD TRUMP ER DISKVALIFISERT fra å stille som Det republikanske partiets presidentkandidat i Colorado på grunn av sin rolle i opprøret 6. januar 2020. Det har Høyesterett i delstaten avgjort. Domstolen er den første i USA som faller ned på at et grunnlovstillegg (om at personer som deltar i opprør mot staten ikke kan føres på listene i primærvalg) gjelder for Trump, et argument hans kritikere har løftet i hele landet og som tidligere er skutt ned i to andre delstater.

Nå vil den øverste føderale domstolen, Supreme Court, etter alt å dømme måtte ta en overordnet beslutning som gjelder hele landet. Trump valgkamporganisasjon har varslet en anke, og bruker allerede saken i sin pengeinnsamling. «Ikke overraskende har den Demokrat-utnevnte Høyesteretten i Colorado, støttet av en Soros-finansiert, venstreorientert gruppe, samarbeidet om å gripe inn i valget på vegne av skurkete Joe Biden», sier en talsperson for Trumps kampanje. The New York Times/The Washington Post/Politico

TIL KRAFTIGE PROTESTER fra sin egen venstrefløy har president Emmanuel Macrons parti sørget for flertall i det franske parlamentet for en kontroversiell innstramming av innvandringsloven (et sentralt element er at utlendinger må vise til fem års opphold i Frankrike for å kunne motta sosialhjelp). Flere statsråder truer med å forlate regjeringen i protest. AFP/