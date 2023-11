Trump forsvarte seg i retten –  aktor svarer «sifrene lyver ikke»

MELLOM SINE SEDVANLIGE avsporinger, bombastiske monologer, politisk ladde utbrudd og angrep på aktor og dommer forsøkte Donald Trump å forsvare seg mot anklagene om forretningssvindel i retten i New York i natt. Ifølge ham – som hevder å ha en unik evne til å simpelthen kaste et blikk på en bygning for så å kunne avgjøre hva den er verdt – er verdien på hans eiendomsimperium slett ikke overvurdert overfor banker og forsikringsselskaper, slik den ifølge tiltalen har blitt gjennom mange år for å gi ham bedre betingelser. Trump syntes blant annet å mene at styrken til hans merkevarenavn rettferdiggjør verdivurderingene Trump Organization har lagt fram.

Trump surret på et tidspunkt med årstallene for når han satt som president.

Aktor Letitia James hevdet overfor pressen at oppførselen var ventet, at «sifrene lyver ikke» og at avsporingene til den tidligere presidenten og trolige presidentkandidaten ikke har noen relevans for saken hun har lagt fram. Sivilrettssaken i New York kan koste Trump en kvart milliard dollar og retten til å drive eiendomsforvaltning i staten dersom han blir dømt. The New York Times/The Washington Post/CNN

ISRAEL KAN KOMME til å ha «overordnet sikkerhetsansvar» for Gaza på ubestemt tid etter at krigen er over. Det hevder statsminister Benjamin Netanyahu i et nytt intervju. Holdningen strider øyensynlig mot USAs presiden...