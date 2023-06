Donald Trump møter i kveld norsk tid i Miami for å få tiltalen i dokumentsaken forkynt, men hadde i går mer enn nok med å hyre et advokat-team som er villig til å ta på seg saken. Ifølge Washington Post har flere stjerneadvokater i Florida takket nei til Trump etter at to av hans viktigste forsvarere helt uventet sa fra seg oppdraget i forrige uke, rett etter at tiltalen ble kjent. Én av årsakene til at advokater mener prestisjeoppdraget ikke er verdt det, skal være at få er villige til å belemre ryktet en strategi der Trump, i stedet for et tradisjonelt forsvar, går til frontalangrep på Justisdepartementet og rettssystemets integritet. Trump har også en lei tendens til å sette advokatene sine i en posisjon der de ender opp som tiltalte eller vitner i stedet for bak skranken. Magasinet Rolling Stone har en fornøyelig skildring av de siste ukenes konflikter mellom advokaten Boris Epshteyn – som har blitt værende ved Trumps side – og mer faglig orienterte kolleger som har forlatt skuta. De skal bak hans rygg skal ha kalt ham «Porous» Epshteyn (på grunn av alle presselekkasjene han sto bak) og Boris «Inept-shteyn» på grunn av hans angivelig håpløse innspill egnet til å undergrave juridisk strategi.

Selv om Trump i kveld formelt blir pågrepet ved ankomst, blir han etter alt å dømme løslatt uten noen restriksjoner etter rettsmøtet, i påvente av en juryrettssak.

