DONALD TRUMP ER SEIERHERRE i de fleste nominasjonsvalgene som i natt utgjorde den såkalte «supertirsdagen» i den amerikanske valgkampen. Men én stat – Vermont – ser ut til å gå til Nikki Haley, slik at ekspresidenten frarøves muligheten til å skryte av storeslem. Hun ligger an til å få over 50 prosent av stemmene, som i Vermont kreves for at ikke delegatene til Det republikanske partiets årsmøte, der presidentkandidaten formelt utnevnes, skal deles mellom kandidatene.

Vermont er Haleys andre seier i valgkampen så langt, men i antall delegater er stillingen fortsatt overveldende i Trumps favør. Han nevnte da heller ikke sin republikanske rival ved navn i en tale kringkastet fra Mar-a-lago. Trump rettet skytset mot Joe Biden, som fikk særlig fikk skylden for høy inflasjon og krisen ved Mexico-grensen. – I noen henseender er vi et land i den tredje verden. Vi et land i den tredje verden ved grensen og vi er et land i den tredje verden når vi avholder valg, sier Trump.

På Det demokratiske partiets side vinner Biden alle nominasjonsvalgene som nær som ett. Det gjelder stillehavs-territoriet Amerikansk Samoa, der den ellers helt marginale kandidaten Jason Palmer vant fire av seks delegater etter å ha kjørt en serie nettbaserte valgmøter. Innbyggerne i Amerikansk Samoa har ikke stemmerett i selve presidentvalget til høsten. The New York Times/The Washington Post

ARIZONA-SENATOR KYRSTEN SINEMA, som har forlatt Det demokratiske partiet, men fortsatt stemmer med dem i de fleste saker, s...