Trump avviser føderalt abortforbud

Donald Trump kunngjør at han mener retten til abort bør være et spørsmål hver enkelt delstat avgjør individuelt. Det melder Washington Post. Presidentkandidaten publiserte kunngjøringen i en video på sin egen some-plattform Truth Social, etter å ha unngått å ta stilling til spørsmålet i flere måneder. I videoen sier han at det nå er opp til hver enkelt stat å «gjøre det rette», men at han mener det skal være unntak dersom graviditeten skyldes voldtekt og incest, og dersom det er fare for mors liv. «Mange stater vil være ulike, de har et ulikt antall uker og noen vil være mer konservative enn andre», sier han. Trump tar også «med stolthet» æren for at landets føderale abortrettigheter falt ved Roe v. Wade etter at han oppnevnte konservative høyesterettsdommere, og han hevder feilaktig at fageksperter «på begge sider» mente at abortrettigheten burde opphøre.

Abortsaken har delvis fått skylda for at mellomvalget ikke gikk bedre for Republikanerne, noe som har ført til at Trump har tatt stadig større avstand fra et føderalt forbud. Aborttilhengere har vunnet hver eneste folkeavstemning på delstatsnivå etter høyesterettskjennelsen som erstattet Roe v. Wade, også i republikanske delstater, ifølge NRK. Det er 210 dager igjen til valget.

«INGEN FRAMSKRITT SÅ LANGT»: Det er beskjeden fra Hamas etter at en ny runde med våpenhvileforhandlinger mellom Israel og Hamas startet i Kairo i helgen. Uttalelsen fra Hamas-representanten til Reuters går mot nyheten som ble meldt i egyptiske statskanaler tidligere mandag morgen om at en avtale hadde blitt inngått mellom partene på noen punkter. Lørdag ankom USAs CIA-direktør William Burns den egyptiske hovedstaden for å legge press på forhandlingene og søndag fulgte delegasjoner fra Israel og Hamas etter. Forhandlingene om en våpenhvile var planlagt gjenopptatt etter påske, etter at det ikke lyktes partene å komme til noen enighet i starten av den islamske fastehøytiden ramadan i midten av mars. Blant kravene er at Hamas frigir gislene som de har holdt fanget under umenneskelige forhold i Gaza siden 7. oktober i fjor, mot at Israel frigir palestinske fanger og gir konkrete løfter om stans i de brutale krigshandlingene. Det har imidlertid så langt vært svært vanskelig å bli enige om noen første avtalepunkter, etter sigende til stor frustrasjon for Biden-administrasjonen og president Joe Biden selv, som torsdag forrige uke ga statsminister Benjamin Netanyahu beskjed om å få i havn en avtale så raskt som mulig. En våpenhvileavtale er kritisk for å sikre at Gazas sultende befolkning får tilgang til mat og annen humanitær hjelp utenfra.

For et eksklusivt innblikk i hvordan forhandlingene konkret foregår, les vårt intervju med Norges tidligere Israel-ambassadør og Midtøsten-fredsmegler Jon Hanssen-Bauer fra mars.

FICO-ALLIERT BLIR PRESIDENT: Peter Pellegrini, politisk alliert med Slovakias populistiske statsminister Robert Fico og tilhørende den nasjonalistiske venstresida, vant forrige ukes presidentvalg i landet. Med det forsvinner en ny terskel mot at Fico – som har stanset all bistand til Ukraina – skal dra landet lenger inn i den prorussiske, autoritære sfæren som nabolandet Ungarn tilhører. Det er greit med hundefløyter i statsministerens kommentar til valgseieren: – Folket i Slovakia har vist at de ser hvilke trusler mot landet som kommer fra liberale medier, aktivister, ikke-statlige organisasjoner og progressivister.

Pellegrinis kampanje har handlet mye om å «stå på fredens side», underforstått at Ukraina må legge seg flat seg for den russiske overmakten. – Jeg kommer aldri til å glemme hvordan kampanjen vant ved å gjøre meg til krigskandidaten, sier den pro-vestlige presidentkandidaten som tapte valget, Ivan Korčok.

I sin seierstale betonet imidlertid Pellegrini at han står fast ved en pro-europeisk, Nato-vennlig linje, selv om han, slik han ser det, «vil beskytte slovakiske interesser». 48-åringen, som selv er tidligere statsminister, «spiller et spill med to ansikter», sier en analytiker i til Euronews.

VAR FRA UTLANDET: Personen som i helga la ut trusler mot navngitte moskeer i Oslo på nettet er identifisert som en mindreårig gutt med høyreekstreme sympatier fra et annet europeisk land. Gutten har ingen tilknytning til Norge, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding i dag.

SPERRET POLITIKERE UTE: Det ble små-ampert da Gaza-demonstranter i dag fysisk sperret såvel pressefolk som sentrale Ap-politikere fra å komme seg inn på Folkets hus for partiets landsstyremøte i dag. Ambisjonen var å forsinke møtet kraftig, ikke stoppe det, sier demonstrant Fredrik Glad-Hjernes til Avisa Oslo. Men stemningen var både ubehagelig og ekkel, skriver avisas politisk redaktør Eirik Mosveen: «Det virker som om demonstrantene har problemer med at det kan være uenighet om den tragiske situasjonen i Midtøsten. Det er problemer de bør kvitte seg med. Raskt.»