Tropisk storm, rekordnedbør og jordskjelv rammer California

DEN TROPISKE STORMEN «Hillary» har kommet inn over land i Baja California i Mexico og beveget seg nordover inn i USA; med rekordstore nedbærsmengder og livstruende oversvømmelser, kraftige vinder, falne trær, stengte veier, stengte skoler og avlyste flyvninger som følge. Borgermester Karen Bass i Los Angeles sa i natt at storbyens innbyggere må være forberedt på at været blir enda verre. Enkelte områder kan vente like mye regn i dag som normalt faller på et helt år.

Urelatert til stormen ble Sør-California også rammet av et jordskjelv med styrke 5.1 i natt, men det er kun meldt om små skader. Los Angeles Times/CNN

DONALD TRUMP AVKLARER at han ikke har til hensikt å delta i Det republikanske partiets tv-sendte primærvalgdebatter. Trump mener folk vet godt nok hvem han er og at han har lite å vinne på å stille mot kandidater med langt lavere oppslutning. Den første debatten går av stabelen i Milwaukee onsdag. AP News



GRENSEVAKTER I SAUDI-ARABIA anklages for å ha drept hundrevis av etiopiere som forsøkte å ta seg inn i landet via Jemen. Ifølge organisasjonen Human Rights Watch benyttes både skytevåpen og eksplosiver mot ubevæpnede migranter, også kvinner og barn. The Guardian



VED EN FEIL GODKJENTE danske myndigheter i fjor salg av militært utstyr til Saudi-Arabia, i strid med landets eget forbud mot slik eksport.