Trettebergstuen mistenkt for mulige tjenestefeil

Tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) har siden 24. oktober i fjor vært etterforsket av Økokrim for mulige tjenestefeil i sakene der hun utnevnte venner til verv. Det bekreftet Økokrim-sjef Pål K. Lønseth i en pressemelding i ettermiddag, etter at Hamar Arbeiderblad var blitt kjent med etterforskningen: – Det har vært nødvendig for sakens opplysning å åpne etterforskning. Vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, uttaler Lønseth. Trettebergstuen mener hun ikke har gjort noe straffbart og at hun i høst la alle kort på bordet i habilitetssaken.

I straffelovens § 171 heter det at: «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt». Trettebergstuens utnevnelser var brudd på habilitetsregler som er lovfestet i forvaltningsloven, og blant andre jusprofessor Eirik Holmøyvik har tidligere argumentert for at det kunne være snakk om straffbar tjenestefeil. Kontroll- og konstitusjonskomiteen henviste i september i fjor saken til Riksadvokaten, som like etter ba Økokrim vurdere om det var grunnlag for etterforskning.

KLIMAKAMP I RETTSSALEN: Onsdag ble det klart at Energidepartementet anker dommen fra Oslo tingrett der tre oljetillatelser ble kjent ugyldige. Tingretten mente at klimakonsekvensene av de tre feltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil ikke var vurdert godt nok. Dommen er avledet fra Høyesteretts dom i det såkalte klimasøksmålet, der Greenpeace og Natur og Ungdom tapte, men likevel fikk en liten seier. Høyesterett innrømmet nemlig at regjeringen plikter å utrede klimakonsekvensene av oljefelt før de kan godkjennes.

Kampen som utkjempes i det norske rettsvesenet er ikke den eneste av sitt slag. Ifølge en rapport fra FNs miljøprogram (UNEP) og Columbia Law School’s Sabin Center for Climate Change fra juli i fjor, ble 2180 klimarelaterte søksmål tatt ut mellom 2020 og 2022, i alt fra internasjonale og regionale domstoler til tribunaler og kvasi-rettslige organer. Antall klimasøksmål som blir tatt ut hvert eneste år, er mer enn doblet de siste fem årene. Og flere av dem har lykkes, skriver vår klimaspaltist Jostein Henriksen i dagens utgave av ELENDIG FREDAG (du finner den her).

276 DAGER IGJEN: Straffesaken mot Donald Trump i Washington D.C., som er knyttet til kuppforsøket i 2021, er nå offisielt ute av domstolens beramminger. Det er en endelig bekreftelse på at den planlagte oppstarten i mars ikke vil skje. Bakgrunnen er den uavklarte behandlingen av Trump-advokatenes begjæring om at presidentembetets immunitet skal stanse saken. Det er svært lite sannsynlig, men presidentkandidaten lykkes altså med å forsinke den mest eksplosive av rettssakene han står overfor.

Ifølge Washington Post kan forsinkelsen gjøre at det blir en annen sak – den om pengene utbetalt til pornoskuespiller «Stormy Daniels» i 2016-valgkampen – som havner først i løypa. Den har vært berammet til 25. mars på Manhattan og kan nå trolig gå uten å vike for D.C.-saken.

Tidspunktene for de ulike hovedforhandlingene vil få enorm betydning for presidentvalgkampen, og det er ventet at Trump vil ty til alle tenkelige juridiske krumspring for å unngå at han blir dømt til fengsel før november.

AFD-RÅDGIVER ANKLAGES SOM FSB-AGENT: Den ukrainsk-fødte rådgiveren i det høyreradikale og innvandringsfiendtlige tyske partiet AfD, Vladimir Sergienko (52) fra Lviv, er angivelig en agent for den russiske etterretningstjenesten (FSB). Det kommer fram i en granskning av graveavisa The Insider og den tyske avisa Der Spiegel. Avisene har fått tak i lekkede e-poster og dokumenter som viser at Sergienko, som har markert seg som en uttalt støttespiller av Russlands krig mot Ukraina, har vært i direkte kontakt med FSB-offiser Ilja Vesjtomov. Selv har han besøkt Russland 18 ganger siden fullskalainvasjonen i 2022.

Sergienko anklages for å ha handlet på vegne av FSB i sin anti-ukrainske politikk: 52-åringen har blant annet forsøkt å gå rettens vei for å stoppe Tyskland i å sende stridsvogner til Ukraina og sendt brev til pave Frans om at kristne «forfølges» i Ukraina. Kreml skal ha vært involvert i å utarbeide taler han har utformet – blant annet som taleskriver og assistent for AfDs Eugen Schmidt.

AfD-rådgiveren har fremmet en rekke konspirasjonsteorier, blant annet om at Tyskland planla å drepe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og at kansler Olaf Scholz telegraferte den nazistiske koden «88» da han sendte 88 Leopard-stridsvogner til Ukraina.

SPRENGER GAZA BIT FOR BIT: Ved å granske det israelske militærets egne videoer, satellittbilder og materiale fra sosiale medier har The New York Times kastet lys over hvordan det ikke bare er bomberegnet fra luften som er i ferd med å jevne deler av Gaza med jorden. IDF foretar også kontrollerte sprengninger av alt fra moskeer og skoler til hele boligstrøk, flere av dem langt unna buffersonen mot sin egen grense som israelerne har varslet at de ikke lenger vil ha bygninger i. Totalt er flere hundre bygninger ødelagt i 33 slike sprengninger som avisa har geo-lokalisert. IDF hevder alle sprengninger er en del av innsatsen mot terror-infrastruktur og hevder at hele nabolag noen ganger fungerer som «kampkomplekser» for Hamas.