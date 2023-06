Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) går av etter alvorlige feil knyttet til egen habilitet. Det skjer etter at Aftenposten i dag avslørte at en venninne av henne i sommer ble utnevnt til styret i Operaen. På en pressekonferanse i dag fortalte Trettebergstuen at habilitetsproblemene gjelder flere utnevnelser – inkludert flere verv til Ap-politiker Bård Nylund, som er fadderen til hennes sønn, og Tina Stiegler, som har et barn Trettebergstuen er fadder til – og at feilvurderingene både skyldtes ubevissthet, manglende kunnskap og feil forståelse av reglene. De aktuelle vervene har vært honorert med opptil 90 000 kroner. Trettebergstuen bekreftet at hun særlig begynte å tenke på sakene etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tidligere denne uka gikk ut og forklarte at hun hadde gjort feilvurderinger knyttet til habilitet og utnevnelsen av en venn til et viktig verv.

Det er grunn til å stille spørsmål ved statsminister Jonas Gahrs Støres ledelse etter de to sakene, mener Frp-leder Sylvi Listhaug. – Å utnevne venner og nære bekjente ser ut til å være en ukultur i denne regjeringen, sier hun til NRK. Støre utsatte i dag sin halvårlige oppsummerings-pressekonferanse, som egentlig skulle funnet sted i dag, og kalte heller inn pressen for å snakke om Trettebergstuens sak.

