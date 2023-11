«Svenske tilstander»-retorikken tilbake i Stortinget etter skytedrama i Moss

Etter Hamas’ terrorangrep mot Israel 7. oktober og fram til 9. november har det blitt rapportert nær 1000 antisemittiske hendelser i Tyskland. Det tilsvarer 29 hendelser daglig og utgjør tre ganger så mange tilfeller som i samme tidsrom i fjor, melder Deutsche Welle. Det er den tyske føderale foreningen for forskning og informasjon om antisemittisme, RIAS, som har rapportert tallene.

Blant de 994 verifiserte hendelsene er tre ekstreme voldshendelser, 29 angrep, 72 tilfeller der eiendom målrettet har blitt ødelagt og 32 trusler. Listen inkluderer også 854 tilfeller av såkalt «skadelig oppførsel», der «antisemittiske samlinger» utgjør 177 av dem. I Tyskland har pro-palestinske demonstrasjoner økt markant etter Israels angrep på Gazastripen og myndighetene i flere tyske delstater har forbudt bruken av det pro-palestinske slagordet «From the River to the Sea, Palestine will be free» som antisemittisk. Ifølge RIAS har desinformasjon og propaganda fra Hamas bidratt til økningen i og profilen på demonstrasjonene mot Israel i Tyskland etter 7. oktober.

RONALDO I REKLAMEFILM: Saudi-Arabia blir neste arrangør av Verdensutstillingen (Expo) 2030, i en ny diplomatisk seier i landets forsøk på å bedre dets omdømme etter likvideringen av journalist Jamal Khashoggi og anklager om flere menneskerettighetsbrudd. Landets de facto leder, kronprins Mohammed bin Salman (kjent som MBS), har lagt hele 83 milliarder kroner i potten i en lang kampanje for å sikre seg den prestisjefylte utstillingen. Ifølge anonyme kilder til avisa Politico skal Saudi-Arabia ha fristet stemmedelegatene med å starte opp ulike former for forretningsforbindelser med deres land.

Før avstemningen tilbragte MBS en uke på sitt slott i Paris, der han møtte Frankrikes president Emmanuel Macron som støttet Saudi-Arabia begrunnet med at de har hjulpet Frankrike diplomatisk. (Ifølge anonyme kilder kan dette ha handlet om Libanon). I tillegg arrangerte saudierne et storslagent flyshow i Paris, der de inviterte fotballspiller Didier Drogba og serverte hummer og kaviar til delegatene. I Saudi-Arabias reklamevideo brukte de også fotballstjernen Cristiano Ronaldo, som nå spiller i den saudiske klubben Al-Nassr, for å overbevise delegatene om å stemme på dem. Lederen for Italias mislykkede forsøk på å få arrangementet til Roma sa det ikke lenger handler om å gjøre seg fortjent til noe, men heller om «transaksjoner».

Seieren bringer Saudi-Arabia, etter å ha sikret seg fotball-VM 2034, et skritt nærmere å nå sin ambisiøse plan «Visjon 2030» om å gjøre landet mindre oljeavhengig. Til tross for at MBS vil overtale verden om at Saudi-Arabia går i en mer sosialt progressiv retning, møter han stor motstand fra menneskerettsorganisasjoner.



«BILLIG RETORIKK» OM GJENGKRIM: Skytingen i Moss i går kveld har allerede blitt et politisk tema. I spørretimen i Stortinget i dag ville representanten Sylvi Listhaug (Frp) vite om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) snart har tenkt «å ta gjengkriminaliteten på alvor», etter at en mann i 30-årene ble skutt ved Mossehallen i 17-tiden tirsdag og politiet bekrefter at det svenske Foxtrot-nettverket er et tema i etterforskningen. «Nå ser vi at svenske kriminelle nettverk dessverre er godt etablert i Norge. Skytingen i går i Moss og bomben som gikk av i Drøbak kan være relatert til svenske gjengkriminelle», ifølge Listhaug. Det er billig retorikk, sier Støre til NRK. Mens det er «dypt urovekkende» med skyting i nærheten av et idrettsanlegg hvor barn er og trener, er det som er sett av gjengkriminalitet i Sverige «langt, langt, langt unna» det vi har i Norge, sier statsministeren.

Fortsatt er ingen pågrepet i saken, og politiet sier det er for tidlig å si noe om motiv. Den svenske statsborgeren som ble skutt er utenfor livsfare, men på sykehus og er fremdeles ikke avhørt.

HÅP OM LENGER VÅPENHVILE: Vi er inne i det siste våpenhviledøgnet på Gaza med mindre forhandlerne i Qatar kommer i mål med en ny avtale innen i morgen tidlig. Det er det imidlertid lønnlig håp om etter at Hamas i dag tidlig leverte en ny liste over gisler de tilbyr å sette fri og USAs utenriksminister Anthony Blinken sier et av formålene med hans foresteående Israel-reise er å presse på nettopp for en forlengelse av våpenhvilen. I skrivende stund holder imidlertid israelerne kortene tett til brystet. Kilder sier til Haaretz at en ny avtale hviler på Hamas’ evne til å overholde betingelsene for våpenhvilen. Israel skal også ha bedt Hamas om å begynne å løslate mannlige gisler, slik som de aldrende og de som har barn.

På tross av våpenhvilen var det i går tilfeller av skuddløsning mellom israelske soldater og milits i Gaza. Det er dessuten stadige iraelske raid på Vestbredden, der helsemyndighetene i dag rapporterer om to barn som er skutt og drept i flyktningleiren i Jenin.

AMERIKANSK MILITÆRFLY KRASJET: Minst én person omkom da et amerikansk militærfly krasjet i havet sørvest for Japan onsdag. Det var til sammen seks personer ombord. Flyet er av typen Osprey, som kombinerer vertikal letting og landing med rekkevidden og farten til et stort fly, og har hatt et stort antall ulykker med fatal utgang. Deriblant under Nato-øvelsen «Cold Response» i Norge i fjor da fire personer omkom i en styrt sør for Bodø.