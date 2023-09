TRE PERSONER ER DREPT i nye voldsepisoder i Sverige. En kjent rapper i tenåra som skal ha vært en støttespiller til det kriminelle Foxtrot-nettverket, ble skutt og drept i Fruängen i går kveld, og politiet søker en eller flere gjerningspersoner. Like før midnatt ble to skutt, den ene fatalt, i nok en episode i et boligområde sør i den svenske hovedstaden. Tre personer er pågrepet i denne saken. Totalt er 11 personer skutt og drept i Sverige i september, som med det er den dødeligste måneden siden politiet begynte å føre et særskilt register i 2016.

I 03.30-tiden kom så meldingen om en kraftig eksplosjon i en boligområde i Uppsala, der fem hus er skadet – to av dem omfattende. En kvinne ble senere meldt omkommet av skader hun pådro seg i eksplosjonen. Hendelsen etterforskes som drap og grov allmennfarlig ødeleggelse.

I Trondheim melder politiet at en kidnappingssak i mai har tilknytning til Foxtrot-konflikten, som skal ligge bak deler av den siste tidas voldsbølge i Sverige. Aftonbladet/Expressen/SVT/Dagens Nyheter/Adresseavisa

AKSJEHANDEL I KINAS STØRSTE og gjeldskriserammede eiendomsselskap Evergrande er igjen suspendert på Hong Kong-børsen, 17 måneder etter forrige gang. Sus...