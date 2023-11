Toppbyråkrater brøt loven i Finnes-saken

I en fersk avsløring i økonomiavisa E24 forteller byråkrater ved Statsministerens kontor (SMK) om hvordan de feilhåndterte registreringen av brev og dokumenter som handlet om aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes, og derav om Solbergs egen habilitet. Det betød at allmennheten og journalister ikke fikk innsyn i dokumenter som langt tidligere kunne ha avdekket omfanget og vurderingene SMK gjorde knyttet til Finnes’ aksjehandler.

Alle offentlige virksomheter har plikt til å føre journal over saksdokumenter, inkludert med dato, avsender og mottaker, slik at innbyggere kan søke om innsyn. Men ifølge E24 ble sentrale e-poster og dokumenter i stedet lagret i et internt papirarkiv, slik at de ikke var synlige for offentligheten før mer enn ti år senere. SMK startet først å lete opp disse dokumentene da pressen stilte spørsmål om saken før valget i høst. I tillegg innrømmer SMK at spørsmål fra Faktisk.no om Sindre Finnes’ aksjehandler i 2019 ble håndtert feil.

VÅPENHVILEN KAN BLI FORLENGET: Det pågår forhandlinger om våpenhvilen mellom Israel og Hamas i Gaza skal forlenges når forrige ukes avtale mellom partene utløper. Begge parter skal ha meldt interesse for å utvide hvilen og fortsette gissel- og fangeutvekslingen, men Hamas skal ha innvendinger mot listen over fanger Israel har tilbudt seg å løslate i den siste utvekslingen. Disse adresseres nå av forhandlerne i Qatar mens såvel EU som USA og Nato presser på for at kamphandlingene ikke skal gjenopptas i dag. De siste meldingene cirka klokka 15 går på at en løsning nærmer seg.

Samtidig melder organisasjonen Human Rights Watch at den har gransket den omstridte bombingen av sykehuset al-Ahli 17. oktober, og at indisier peker mot at den var en palestinsk rakett og ikke en israelsk bombe som eksploderte. Mer etterforskning av hendelsen er nødvendig for å trekke en endelig konklusjon, skriver HRW ifølge Aftenposten.

NULLVEKSTMÅLETS FALL: Bomring rundt regionbyene og dobbel takst i Oslo på toppen av veiprising; dobbel pris på stadig færre parkeringsplasser og 10 prosent lavere fartsgrenser: Det er ikke småtterier som må til for at biltrafikken ikke skal øke kraftig i hovedstaden og Akershus fram til år 2040, ifølge en rapport fra Norconsult som NRK omtaler. Rapporten føyer seg inn blant flere som tyder på at byene ikke vil nå Stortingets vedtatte mål om at alt transportbehov som genereres av befolkningsveksten skal løses kollektivt, twitrer Morgenbladets samferdselsspaltist Ulrik Eriksen. Han spår at nullvekstmålet vil bli omdefinert til å handle om klimagassutslipp og enda mer bilbaserte urbane områder. Samtidig vil en rekke fylkeskommuner kutte i kollektivtilbudet neste år. – Det er et nødtiltak for å få budsjettet i balanse, sier fylkeskommunedirektør Rune Haugsdal i Vestland, som barberer ekspressbussrutene.

APROPOS BIL: Tesla saksøker den svenske staten for å nekte andre enn Postnord å levere registreringsskilt til deres nysolgte biler. Bakgrunnen er at arbeidere i det statseide spedisjonsselskapet (som også saksøkes) har en postblokade av den amerikanske bilprodusentens svenske avdeling i sympati med streikende verkstedsmekanikere. Å ikke tillate at skiltene leveres ut på annet vis utgjør et diskriminerende angrep på Tesla, heter det i søksmålet som er levert Norrköpings tingsrätt i dag, ifølge Dagens Industri (SVT-oppskriving her). Mekanikerne har streiket i en måned i protest mot at Tesla nekter dem kollektivavtale.