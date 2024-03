To menn er pågrepet i Tyskland, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep i Stockholm som svar på koranbrenninger som anti-islam-aktivister har gjennomført i Skandivania. Angrepet var tenkt å ramme svensk politi og andre personer i området rundt Riksdagen, melder den tyske statsadvokaten ifølge SVT. De to pågrepne er fra Afghanistan og koples til og skal ha samlet inn penger til en gren av IS kalt Den islamske staten i Khorasan-provinsen. De skal ved flere tilfeller ha forsøkt, men mislyktes, i å erverve våpen til angrepet.

Les mer om Den islamske statens fraksjon i Afghanistan i vår artikkel her: «Shopper» avhoppere i Afghanistan: Slik kan IS true Vesten med ny terror

FRP FORESLÅR MOSKÉ-KONTROLL: Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreslår å kartlegge og kontrollere forkynnelsen i moskéer for å få bukt med antisemittismen i Norge, skriver Vårt Land. – Holdningene kommer jo fra et sted. Det er jo ikke sånn at noen er født antisemitter, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg til avisa. Forslaget viser blant annet til en rapport fra HL-senteret fra juni i fjor som peker på at negative stereotypiske forestillinger om jøder er mest utbredt i muslimske miljøer. For eksempel viser undersøkelsen at 30 prosent av de spurte muslimene støttet påstanden om at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme egne interesser», mens den tilsvarende andelen i befolkningen forøvrig var på 14 prosent.

I representantforslaget skriver Frp at moskéer og andre aktører som sprer antisemittiske holdninger bør miste statsstøtten. Partiet vil også at alle norske skoleelever skal få anledning til å besøke konsentrasjonsleirene fra andre verdenskrig som Auschwitz-Birkenau i Polen, der nazistene begikk systematisk folkemord på over seks millioner europeiske jøder. Til Vårt Land uttaler KrFs Kjell Ingolf Ropstad at partiet mener Frp med dette forslaget går for langt: – Det må være en høy terskel for å frata trossamfunn statsstøtte og vi er skeptiske til overvåking, uttaler den tidligere tros- og livssynsministeren til avisa. Forslaget skal etter planen behandles i Stortingets plenum 7. mai.

MINST SEKS RUSSERE DØMT FOR LHBT-«EKSTREMISME»: Etter at hele den «internasjonale LHBT-bevegelsen» ble definert som en ekstremistisk organisasjon i Russland, er minst seks personer dømt for å vise «ekstremistiske» LHBT-symboler. Det er blant annet for å gå med øredobber i regnbuens farger, for å henge opp et Pride-flagg i vinduet eller poste LHBT-bilder i sosiale medier. Les mer om hvem de er og hvorfor de ble dømt i vår ferske artikkel – her!

Etter Høyesteretts beslutning ble fattet i slutten av november i fjor har en rekke LHBT-klubber blitt raidet av politiet under påskudd om mistanke om narkotika og flere LHBT-organisasjonen har satt all aktivitet på pause. Human Rights Watch har også trukket fram flere tilfeller av selvsensur, blant annet ved at et russisk rockeband har fjernet ord som «kjønnsskifte» og «regnbueflagg» fra tekstene sine.

REVERSERER TROLIG KJØNNSLEMLESTELSE-FORBUD: I 2015 vedtok Gambia et forbud mot omskjæring av kvinner. Men den svært skadelige praksisen har ikke sluttet av den grunn – og nå ser det ut til å være politisk flertall for å oppheve forbudet.

FN har som mål å avskaffe alle former for kjønnslemlestelse innen 2030, en praksis som er definert som et menneskerettsbrudd da den gir både fysiske og psykiske skader. Men tradisjonen står sterkt i minst 30 land i verden, og målet kan virke uoppnåelig. På verdensbasis er det antatt at 230 millioner kvinner lever med kjønnslemlestelse, noe som er 30 millioner flere enn anslagene fra 2016. (Økningen skyldes trolig befolkningsvekst og betyr ikke at det er en større andel kvinner som utsettes for inngrepet).

Forrige uke skrev Aftenposten at Ullevål sykehus hver måned gjenåpner skjedeåpningen hos 6-7 kvinner. Vanligvis skjer inngrepet på ferie eller såkalt «moralsk rehabilitering» til hjemlandet, ofte med jenter som er mindre enn fem år. Omtrent halvparten av dem som får en gjenåpningsoperasjon på Ullevål sykehus, er gravide.

Almameh Gibba, mannen som fremmet forslaget om lovendring i Gambia, mener den nye loven skal «sikre religiøs lojalitet og kulturelle normer og verdier». Forslaget har skapt en opphetet debatt og store demonstrasjoner.

VEIVALG I SLOVAKIA: Opposisjonen i Slovakia advarer mot at en av de siste skrankene mot misbruk av statsministerembetet faller i Putin-vennlige hender dersom Peter Pellegrini vinner presidentvalget i landet førstkommende helg. Pellegrini leder et av partiene som i fjor dannet regjering med populisten Robert Fico som statsminister, og siden har anlagt en mer prorussisk utenrikspolitisk linje (riktignok uten, så langt, å blokkere Nato- eller EU-vedtak) og gått langt i å politisere statsadvokaten og rikskringkasteren. Nå er det avslørt at Pellegrini, da han selv var statsminister i 2020, ba Viktor Orban i Ungarn om hjelp til å organisere en reise til Moskva for å møte Russlands statsminister og styrke sin posisjon blant landets prorussiske velgere.

Pellegrini er ventet å avansere til andre runde av valget (som avholdes i april) sammen med den tidligere diplomaten og utenriksministeren Ivan Korčok, som står for en provestlig linje.

