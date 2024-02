To gisler løslatt i omfattende raid i Rafah – utbredt panikk da Israel angrep

I ET KOMMANDORAID MED LUFTSTØTTE i Rafah har israelske soldater frigjort to gisler som har vært i Hamas’ fangenskap siden terrorangrepet 7. oktober. IDF sier at en kompleks og nøye planlagt aksjon har reddet ut to menn i 60- og 70-åra, i god forfatning og nå til helsesjekk på et sykehus sentralt i Israel.

Mer enn 50 palestinere ble drept i raidet eller av luft- og sjøangrepet som akkompagnerte det, ifølge lokale helsemyndigheter.

Vestlige medier i kontakt med innbyggere i Rafah melder om utbredt panikk i byen da det uten forvarsel begynte å smelle midt på natten og mange trodde det varslede bakkeinvasjonen på byen var i gang. Hjelpeorganisasjoner sier et angrep på Rafah uten en troverdig plan for å ivareta sikkerheten til 1,3 million flyktninger i byen vil føre til en humanitær katastrofe, og Benjamin Netanyahu har blitt frarådet det i klare ordelag fra blant annet Det hvite hus. Den israelske statsministeren hevdet likevel i et intervju i natt at Israel ikke har annet valg for å knuse de siste Hamas-bataljonene. Reuters/Haaretz/Al Jazeera/The Guardian

