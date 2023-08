Tiltalen mot Trump er her: Forsøkte å omgjøre presidentvalget med «gjennomgripene løgner»

TILTALEN MOT DONALD TRUMP for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i 2020 har kommet. Spesialetterforsker Jack Smith mener ekspresidenten blant annet gjorde seg skyldig i sammensvergelse for å svindle nasjonen, hindre offisiell saksgang (sertifiseringen i Kongressen) og andre i å få oppfylt sine grunnlovsfestede rettigheter (å få sin stemme telt). «Hver enkelt av disse sammensvergelsene, som bygger på den utbredte mistilliten den tiltalte skapte med gjennomgripende og destabiliserende løgner om valgjuks, rettet seg mot en grunnleggende funksjon ved USAs føderale myndigheter: Nasjonens innsamling, opptelling og sertifisering av resultatene i et presidentvalg», heter det i tiltaledokumentet. Seks ikke navngitte medsammensvorne er også omtalt – trolig dreier det seg blant annet om advokat Rudy Giuliani og jusprofessor John Eastman.

Donald Trump er klar favoritt til å bli Det republikanske partiets kandidat til neste års presidentvalg. Han har allerede to mindre alvorlige tiltaler hengende over seg, den såkalte hysjpengesaken og den såkalte dokumentsaken. The New York Times/AP News/Politico

POLEN HAR SENDT soldater til Belarus-grensen etter å anklaget nabolandet, Russlands nærmeste allierte, for å ha krenket sitt luftrom med militærhelikoptere. Belarus’ militærledelse hevder anklagene er oppspinn for å rettferdiggjøre mobiliseringen av styrker. The Guardian



KREDITTRATINGSBYRÅET FITCH degraderer USAs status som skyldner fra beste til nest beste nivå (AA+). Etter Standard & Poor er Fitch det andre av de store byråene som fratar landet AAA-statusen, som gir bedre betingelser hos kreditorer. Finansminister Janet Yellen uttaler at nedgraderingen er «arbitrær» og basert på utdaterte data. Reuters



ET FRANSK, MILITÆRT transportfly har evakuert europeere fra Niger til