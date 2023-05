Tidligere nynazist er listetopp for Norgesdemokratene: Her poserer han med britisk høyreekstremist i 2018 

– Jeg ønsker ikke å bidra til Filter Nyheter utover å påpeke at dette fremstår som et personangrep og en drittpakke.

Det uttaler Tore Johan Rasmussen (42) etter å ha fått tilbud om å kommentere og nyansere temaene i denne artikkelen.

Norgesdemokratene (som nylig skiftet navn fra Demokratene) har i 2023 valgt å satse på Rasmussen, som nå er partiets toppkandidat i kommunevalget i Haugesund:

Rasmussen profilerer seg i dag som forlegger i «Legatum Publishing», som utgir bøker som internasjonalt særlig er populære i miljøer som ønsker en intellektuell ramme rundt ideer om etnisk renhet og massedeportasjoner av innvandrere.

Var nynazist i flere år

Tore Rasmussen var ved inngangen til 2000-tallet aktiv i voldelig, organisert nynazisme i Norge samtidig med noen av de mest dramatiske hendelsene i miljøet.

Han har har tidligere indikert at han kom i kontakt med høyreekstremt tankegods som 13-åring og at han som 17-åring ble med i Vigrid. Rasmussen vil overfor Filter Nyheter ikke tidfeste når han brøt med miljøet.

Vigrid var en kvasi-religiøs, nazistisk sekt rundt lederen Tore W. Tvedt, inspirert av terror-orientert høyreekstremisme i USA, der det å forberede seg på væpnet «rasekrig», attentater og folkemord sto sentralt.

Tvedt har senere framstilt Rasmussen som «medstifter» av Vigrid. Det er en høyst udokumentert påstand om den nesten 40 år yngre gutten, men Rasmussen vil ikke i dag kommentere i hvilken grad han rekrutterte andre til nazismen eller bidro til organiseringen. Tidligere har Rasmussen avvist at det fantes et hierarki i Vigrid som samsvarer med Tvedts senere formuleringer om ham:

«Jeg er en aktiv og frittalende fyr. Kanskje det er derfor han husker meg særlig godt».

Flere Vigrid-aktivister ble etterhvert dømt for alvorlig voldsbruk mot personer med innvandrerbakgrunn og meningsmotstandere.

Selv ble Rasmussen aldri straffedømt for vold. I 2000 ble han tiltalt sammen med seks andre nynazister i en svært alvorlig voldssak, men frikjent.

En gruppe med nynazister, mange av dem snauskaller «uniformert» med boots og svarte jakker, hadde tidligere samme år gått på byen i Stavanger mens de delte ut nazistiske løpesedler.

I dommen framgår det at «(…) noen av dem, i første rekke tiltalte Tore Johan Rasmussen, hadde med seg løpesedler eller «flyers» på størrelse med et visisttkort, med teksten «National Alliance – redd den Hvite Rase». Videre sto det: «Doctor Pierce taler om jødene» (…)».

Slagsmål der flere innvandrere konfronterte nazistene endte med at en afrikansk mann falt og ble liggende bevisstløs i gata mens en nynazist knivstakk ham åtte ganger. Under det nær dødelige angrepet kastet andre av høyreekstremistene stein eller slo og sparket.

Retten konstaterte at Rasmussen var del av gruppen men at det ikke var bevist at han var med på volden: «Tiltalte nr. 5, Rasmussen, har benektet både sparking og kasting av stein mot [N.N.]. I mangel av andre bevis legger retten til grunn at han ikke har deltatt i noe av dette»

I kretsen til nynazistene som drepte Benjamin Hermansen

Da organiserte nynazister, motivert av rasisme, drepte 15 år gamle Benjamin Hermansen med kniv på Holmlia i Oslo 26. januar 2001, var Tore Rasmussen fortsatt i miljøet.

Rasmussen var en god venn av de domfelte, og telefonlogger innhentet i politiets etterforskning viste at Tore Rasmussen drapskvelden hadde kontakt med Ole Nicolai Kvisler flere ganger, ifølge boken «Den norske skyld» av Anne Bitsch. Det skal ha vært Rasmussen som tok seg av Kvislers kamphund da nynazisten ble varetektsfengslet for det rasistiske drapet.

Rasmussen har ikke besvart Filter Nyheters spørsmål om dette.

Et halvt år før Benjamin-drapet ble Tore Rasmussen anholdt av politiet i Oslo i et område der nynazistene i Boot Boys pleide å oppholde seg, og ble senere dømt for å ha båret kniv på offentlig sted. Oslo byrett påpekte at forbudet skal «forebygge voldsepisoder ved bruk av kniv». Rettsmøtet ble tilfeldigvis holdt bare noen uker etter Benjamin-drapet. «Tiltalte møtte ikke, til tross for at han var lovlig stevnet», heter det i dommen.

I dag har Rasmussen tatt avstand fra nazisme og har ikke vært regnet som del av det organiserte høyreekstreme miljøet i Norge siden Vigrid-tiden.

Selv om deltagelsen varte til 20-årsalderen har Rasmussen framstilt årene som nynazist som et «ungdomsopprør». Han har kalt det et «mørkt kapittel» og «en dårlig avgjørelse», men har aldri fortalt i detalj hva han var med på.

– Jeg var en tenåring, og tok ungdomsopprøret mitt alt for langt, uttalte han til nettstedet Document i 2018.

Demonstrerte med aktivist fra nazi-organisasjon med terrorstempel

De siste årene har Rasmussen engasjert seg i den innvandringsfiendtlige «identitærbevegelsen», som forfekter å bryte opp dagens befolkninger i Europa for å holde bestemte folkegrupper adskilt i ulike landområder.

Bevegelsens ideer om segregering av mennesker de definerer ut av europeisk kultur og deportasjon av innbyggere med innvandreropphav ligner på raseideologien i mer ekstreme grupper, men de identitære bruker begreper som «etnopluralisme».

En av identitærbevegelsens viktigste strategier har vært å få gjennomslag i den brede offentligheten for høyreradikal, fremmedfiendtlig ideologi som vanligvis ville vært mer tabubelagt, ved å unngå ord, referanser og talspersoner som folk assosierer med rasisme og fascisme.

I 2017 og 2018 var Rasmussen sentral i forsøket på å bygge en større organisasjon av den britiske fløyen av identitærbevegelsen, i Storbritannia kalt Generation Identity (GI).

Identitærbevegelsen tar offisielt avstand fra vold og framstiller seg som tydelig adskilt fra tradisjonelle «hvit makt»-grupper og høyreekstremister. Samtidig har det en rekke ganger vist seg at aktivister i bevegelsen sier noe annet i interne fora og at voldsfremmende høyreekstremister er blant dem. Det var også tilfelle mens Rasmussen var en av lederskikkelsene i Generation Identity.

I februar 2018 publiserte organisasjonen et bilde av nordmannen sammen med andre GI-menn under en markering i Edinburgh i Skottland. Mennene som holder flagget med GI-logoen er Tore Rasmussen og briten Jacob Bewick (27).

Samme år avslørte researchere i Hope Not Hate at Jacob Bewick var aktiv i voldsorientert nynazisme.

Tore Rasmussen (med caps) sammen med Jacob Bewich (i svart boblejakke) og andre aktivister i Generation Identity i 2018. (Foto via Hope Not Hate)

Bewick hadde blant annet demonstrert offentlig med grupperingen National Action bare uker før den britiske regjeringen i 2016 kategoriserte den som en terrororganisasjon. Det skjedde i kjølvannet av det høyreekstreme drapet på Labour-politikeren Jo Cox, som National Action-profiler åpenlyst hadde hyllet.

Briten var også tilknyttet fascistpartiet National Front og agiterte til vold mot minoriteter i sosiale medier fra en eksplisitt nazistisk og jødefiendtlig konto og kunne kobles til andre navngitte ekstremister. Flere i Bewicks miljø har senere blitt straffeforfulgt i høyreekstremisme-saker.

Samme år skrøt Rasmussen av hvor gode Generation Identity var på å sile bort uønskede rekrutter. «Vi har gode rutiner for å screene nye medlemmer», uttalte Rasmussen i 2018.

Også med hensikt har andre ledere i Generation Identity gått langt i kontakten med utilslørt ekstreme aktører. I 2019 (da Rasmussens ikke lenger var organisator) inviterte for eksempel GI den rasistiske og antisemittiske YouTube-personligheten Colin Robertson («Millenial Woes») til å holde tale på en intern årskonferanse. Robertson har blant annet snakket om «Det jødiske spørsmålet», framhevet hvite mennesker som overlegne andre og referert til nynazistiske slagord.

Tore Rasmussens aktivisme på de britiske øyene tok slutt etter at han ble regnet som uønsket av britiske myndigheter.

Da han skulle tilbake til London etter en reise til Østerrike i mai 2018, ble nordmannen stanset i passkontrollen på Gatwick og avhørt om sin tilknytningen til Generation Identity, før britiske myndigheter vedtok å nekte ham innreise.

Det samme har skjedd med identitærbevegelsens mest kjente leder, Martin Sellner, som Rasmussen samarbeidet med.

«Folkemord» på hvite i Norge og «frekk pakistaner»

I dag mener Rasmussen at «media, næringslivet, det humanitær industrielle kompleks og globalistene» arbeider for en politikk som leder til «folkemord» og som vil «utrydde det norske folk gjennom befolkningsutskiftning», ifølge hans meldinger på Twitter og i andre sosiale medier.

Rasmussen har nylig slått fast at «nordmenn er hvite» og at «En vakker fremtid venter Europa når vi har fått avskaffet multikulturalismen».

Tore Rasmussen (t.h.) og Bjørn Christian Rødal (t.v.) på et Legatum Publishing-arrangement i 2022.

I sosiale medier har Tore Rasmussen ved flere anledninger de siste to årene foraktfullt kalt norske samfunnsdebattanter som VG-kommentator Shazia Majid, komiker Abubakar Hussain og MDG-politiker Shoaib Sultan for «settlere», bedt dem «reise hjem til Pakistan» eller brukt emneknaggen «#tilbakevandring» i tilknytning til dem.

Majid har han kalt en «frekk, populistisk pakistaner» som er «fiendtlig mot det norske» fordi hun i november i fjor etterlyste flerkulturelle representanter på en statlig barnevernskonferanse. Rasmussen har brukt en tilsvarende formulering om Venstre-politiker Abid Raja. (Trolig et spill på en tekst av Helge Lurås i Resett – der Rasmussen var skribent – som hadde tittelen «Abid Raja er en frekk, populistisk pakistaner – hans fiendtlighet mot det norske er farlig»).

«Ok, settler», skrev Rasmussen til Shazia Majid på Twitter fordi hun hadde skrevet en kommentar som var kritisk til Elon Musk.

Da Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam, Oslos tidligere varaordfører, trakk seg som nestleder i Oslo Ap i mars i år, ble Tore Rasmussen provosert av at hun refererte til en «blendahvit ledelse» i partiet lokalt.

«Kamzy burde bli deportert», skrev Rasmussen på Twitter, etter først å ha spurt «hvorfor bor denne anti-hvite rasisten i Norge».

På TikTok la Rasmussen tidligere i år ut en video der han påførte teksten «Enoch Powell was right». Det er et slagord som vanligvis refererer til en beryktet, agiterende tale av den nevnte britiske politikeren i 1968, kjent som «elver av blod»-talen, der Enoch Powell refererte anekdoter om «svarte» satt opp mot «hvite» og framstilte innvandring som det britiske samfunnets snarlige undergang og «begravelsesbål». Talen – et angrep på lovgivning mot etnisk diskriminering av leietakere på boligmarkedet – ble fordømt som rasistisk av mange av datidens politikere i Storbritannia, men gjorde Powell til helteskikkelse i innvandringsfiendtlige miljøer.

Under debatten om nedleggelsen av fødetilbudet ABC-klinikken i Oslo, knyttet Rasmussen dette til fødselsrater og kom med en dramatisk erklæring om at «Man kan få inntrykk av at regjeringen fører krig mot det norske folk».

Norgesdemokratenes nye toppkandidat har også gjort det klart at han vil ha et forbud mot islam.

De siste ukene har Rasmussen promotert hans nye forlags utgivelse av en av bøkene til den franske innvandringsfiendtlige forfatteren Renaud Camus.

Han er opphavsmannen til begrepet «Den store utskiftningen», som framstiller innvandrerbefolkninger som erobrere av den europeiske kulturen med blant annet terrorisme og høye fødselstall. Mer ekstreme innvandringsmotstandere bruker hyppig Camus’ begrep og ideer i rasistiske konspirasjonsteorier om at europeiske regjeringer og resten av samfunnseliten aktivt jobber for å «erstatte» den hvite befolkningen med ikke-hvite innvandrere.

Rasmussen vil ikke kommentere ordbruken i sosiale medier.

Partilederen: – Tilbakelagt kapittel

Norgesdemokratenes leder Geir Ugland Jacobsen mener Filter Nyheter «framstår som politiske aktivister i venstre ytterkant» og at avisa «demoniserer alt og alle som minner om nasjonalkonservatisme og islamskepsis».

Han vil ikke fortelle når Rasmussen ble aktiv i partiet.



–Det er intern informasjon som vi ikke har noen grunn til å opplyse om, skriver Jacobsen i en e-post til Filter Nyheter.

På spørsmål om hvilken dialog eller avklaringer partiet har hatt med Rasmussen om fortiden som nynazist, oppgir han at det ikke har vært behov for å spørre listetoppen om dette:

– Det har ikke vært noe grunn til å avklare dette da Rasmussen har vært tydelig på at det er et tilbakelagt kapittel i hans liv.

– Mener partiet at Rasmussen har tatt tilstrekkelig avstand fra og anerkjent alvoret i hva han var med på?

– Ja.

– Burde få medalje

Filter Nyheter har spurt Jacobsen om Rasmussens rolle i Generation Identity og identitærbevegelsen – som Norgesdemokratene nå ser ut til å omfavne helhjertet:

– Rasmussen er politisk fortsatt på linje med bevegelsen, og forfekter såkalt etnopluralisme – der den europeiske befolkningen inndeles etter etnisiteter og skal holdes adskilt i ulike landområder. Er dette forenlig med Norgesdemokratenes politikk?



– Det er mye som tyder på at Rasmussen ble nektet innreise til Storbritannia fordi han sammen med den ikke-voldelige patriotiske ungdomsorganisasjonen var med å sette fokus på de pakistanske grooming-gjengene, som myndighetene i Storbritannia prøvde å legge lokk på. Om noe burde Rasmussen få en medalje for sin innsats på De britiske øyer. Etnopluralisme, slik jeg tolker begrepet, handler om respekt og et ønske om å bevare alle verdens folkeslag og distinkte kulturer. Denne typen ekte antirasisme er 100% forenlig med Norgesdemokratenes politikk, skriver partilederen.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som har fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.