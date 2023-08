Tidligere nynazist bortvist fra Arendalsuka av politiet

Den høyreradikale aktivisten Anneli Rønning ble i 14.30-tida tirsdag ettermiddag anholdt av politiet på et arrangement på Arendalsuka, før hun ble besluttet bortvist fra sentrum av sørlandsbyen i to døgn.

– Jeg kan bekrefte at en kvinne ble tatt med ut fra et arrangement og besluttet bortvist i 48 timer, sier operasjonsleder Arve Myklebust i Agder politidistrikt til Filter Nyheter.

Episoden skjedde i forbindelse med at Antirasistisk senter tirsdag ettermiddag lanserte en rapport om ytre høyre på Grand Hotel i Arendal.

Arrangementet tiltrakk seg flere personer med bakgrunn fra høyreekstreme eller høyreradikale miljøer. Blant dem var en mann tidligere kjent fra både Den nordiske motstandsbevegelsen og partiet Alliansen, aktivister i den muslimfiendtlige gruppen SIAN, og ekteparet Ronny og Anneli Rønning i «Alternativ Media» – som begge har engasjert seg for Alliansen – partiet til høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

I utgangspunktet fikk disse personene lov av politiet til å være publikum. Etter det Filter Nyheter får opplyst skal imidlertid Anneli Rønning etterhvert ha oppsøkt en av arrangørene, Sofia Rana, på en måte som politiet ikke aksepterte. I tillegg til rollen i Antirasistisk senter er Rana partiet Rødts andrekandidat til bystyrevalget i Oslo.

– Hun satt og stirra rett på meg under hele panelsamtalen. Så sto hun opp og ropte at hun hadde blitt angrepet av meg. Hun ble da geleidet ut av politiet. Da jeg og mine kolleger var på vei ut gikk hun etter oss og ropte «ingen vold» eller noe sånt før hun ble tatt av politiet, sier Rana til Filter Nyheter.

Anneli Rønning var først i publikum men skal ha oppsøkt arrangøren i etterkant og ble stanset av politiet. Foto: privat

I tillegg fikk den høyreradikale aktivisten altså forbud mot å komme tilbake til området de påfølgende 48 timene for å unngå lignende situasjoner.

– Jeg oppnådde akkurat det jeg ville. Jeg ville bevise forskjellsbehandlingen som pågår. (…) Aksjonen ble en suksess!, skriver Anneli Rønning i en tekstmelding til Filter Nyheter.

Hun hevder seg fysisk angrepet av Sofia Rana ved en tidligere anledning, men Rønnings anmeldelse ble henlagt.

Kjent fra nazimarsjer og våpensak

Anneli Rønning, tidligere Anneli Virtanen, har bakgrunn fra den voldsfremmende nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

I Sverige gikk hun uniformert i nazimarsj for DNM så sent som våren 2019 (bildet over).

Samme år ble hun fratatt fire skytevåpen og en lyddemper fordi svensk sikkerhetspoliti fryktet geværene skulle bli brukt av voldsdømte meningsfeller i høyreekstreme angrep.

Expo i Sverige skrev den gang om hvordan kvinnen hadde lastet opp bilder i sosiale medier der hun poserte med et eldre gevær med et inngravert hakekors-emblem. Hun skal også ha blitt avbildet på skytebanen sammen med sin gruppesjef i DNM, en voldsdømt nazist.

«Av etterforskningen framgår det at Anneli Virtanen er aktiv i Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Organisasjonen har ifølge sikkerhetspolitiet en voldelig framtoning og flere tilhengere har blitt dømt og mistenkes for grove, ideologisk motiverte voldsforbrytelser. På bakgrunn av det som har kommet fram er det skjellig grunn til å tro at det er betydelig risiko for at det miljøet Anneli Virtanen oppholder seg i medfører at våpen kan bli misbrukt», heter det i en rettskjennelse knyttet til våpensaken.

Anneli Virtanen, som hun het da, var i 2018 iført DNM-uniform da hun gikk i nazimarsj mellom skjold- og fane-bærere i Ludvika i Sverige. Hun deltok også på kamsporttrening, bidro i LHBT-fiendtlig propaganda for organisasjonen og hadde på seg en genser med den høyreekstreme organisasjonens logo da hun demonstrerte for DNM i Stockholm samme år.

Foto: Expo

Høsten 2019 – bare måneder etter at hun sist framsto offentlig som nynazist – ga hun uttrykk for å ha brutt med DNM for å leve et rolig liv i Norge, mens hun senere har hevdet å aldri ha vært medlem av den nazistiske organisasjonen.

Året etter, i april 2020 deltok både Anneli og Ronny Rønning i Den nordiske motstandsbevegelsens offisielle norske podkast, der DNMs øverste leder i Norge, Tommy Olsen, var en av programlederne. (Innslaget etter intervjuet med paret var: «Til ære for Adolf Hitler på hans fødselsdag», fulgt av en bolk om «raserenhet»).

I 2021 la Anneli Rønning (da Virtanen) ut et eksplisitt antisemittisk innlegg på plattformen Gab der jøder ble framstilt som en «felles global fiende». Tegningene som ble viderebragt av er en versjon av «Happy Merchant»-memet, som er en av de hyppigste jødefiendtlige markørene i rasistiske og nazistiske fora på nettet. (Rønning har senere avfeid memet som en «spøk»).

Så sent som i fjor, etter den mye omtalte nazimarsjen i Oslo sentrum, fikk en av lederne i DNM promotere organisasjonen i lange sendinger hos «Alternativ Media».

Antydet «action» før arrangementet

I forkant av arrangementet i Arendal hadde Anneli Rønning i sosiale medier gitt utrykk for at det ville bli «action» hvis hun ikke fikk den adgangen hun ønsket til lokalet.

Også fra Alternativ Medias profil på Facebook publiserte ekteparet Rønning et innlegg som indikerte at de forventet bråk. «Dette er på voldsvenstres hjemmebane og kan bli dramatisk», skrev de.

De siste årene har Ronny og Anneli Rønning vært best kjent for å dele konspirasjonsteorier om vaksiner og koronapandemien i sine direktesendinger på Facebook og Youtube, og for å strømme fra gatedemonstrasjoner knyttet til blant annet vaksinemotstand, muslimfiendtlige miljøer og partiet Alliansen.

Særlig covid-19-engasjementet i sosiale medier har gjort at Alternativ Media har nedslagsfelt også blant mange nordmenn som ikke fra før har knyttet seg til høyreradikale eller ekstreme ståsteder

