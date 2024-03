Tidligere Navalnyj-medarbeider angrepet og slått til blods

ALEKSEJ NAVALNYJS MANGEÅRIGE medarbeider Leonid Volkov er angrepet på gata utenfor sitt hjem i Vilnius i Litauen. Volkov behandles på sykehus etter at ukjente gjerningspersoner knuste hans bilvindu, sprayet 43-åringen med tåregass og slo ham til blods med en hammer, melder andre tidligere av Navalnyj-medarbeidere, som har delt bilder av en ille tilredt Volkov på sosiale medier. Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis er sjokkert over nyheten og melder at de ansvarlige skal finnes og stilles til ansvar.

Det skal være første gang at et medlem av nå avdøde Navalnyjs team angripes fysisk etter at de forlot Russland for tre år siden, i kjølvannet av at de ble klassifisert som ekstremist-organisasjon av russiske myndigheter. I det siste har Leonid Volkov stått bak en kampanje for å oppfordre russere til å bruke det kommende presidentvalget til å protestere mot gjenvalget av Putin. I fjor gikk han av som leder av Navalnyjs antikorrupsjons-gruppe etter at det ble avslørt at han sto bak en oppfordring til EU om å heve sanksjonene mot oligarken Mikhail Fridman. The Guardian/Moscow Times

VLADIMIR PUTIN SIER TIL russiske medier at Russland er «militærteknisk klare» for kjernefysisk krig, at «våpen eksisterer for å bli brukt» og at det vil bli utplassert soldater langs grensa til Finland som respons på utvidelsen av Nato. Reuters/