Ti nyheter du må få med deg om årets valg

VALGNYHETENE OPPSUMMERT: For første gang siden 1924 er det gjennomført et valg i Norge uten at Arbeiderpartiet blir største parti. Overfor Aftenposten setter helseminister Ingvild Kjerkol ord på følelsen alle Ap-topper må ha når de skal komme med oppmuntrende ord til partiapparatet: «Det er vanskelig å si noe i dag som ikke høres ut som Komiske Ali». Her kan du selv søke i resultatene. Ellers:

UAVKLARTE STORBYER: Har du hørt at det blir borgerlig byråd i Bergen? Det har byrådsleder Rune Bakervik (Ap) også, for han kunngjorde sin avgang i dag tidlig. Nå viser det seg å være langt fra sikkert at Høyre har parlamentarisk grunnlag for å ta over. I 13-tida pågår opptellingen fremdeles, og BT skriver at Aps støtteparti Venstre bare er 31 stemmer unna å kapre et av Høyres mandater. Heller ikke i Trondheim er det i skrivende stund klart hvem som skal styre byen de neste fire årene: Senterpartiet, som har åpnet for å støtte Høyre, mangler bare 137 stemmer for å vinne et mandat fra SV og flippe borgerlig blokk over til flertall.

HÅRFINT I OLJEBYEN: I Stavanger klamrer fortsatt sittende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) seg til håpet om å kunne fortsette i fire nye år, i det som er blitt en valgthriller uten like. Ett mandat skiller borgerlig og rødgrønn valgseier i byen som historisk har vært en blå bastion, der Arbeiderpartiet har fått en ny giv under den populære ordføreren. Foreløpige resultater viser at Ap går fram 6,7 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg og får 32,2 prosents oppslutning – det beste valget for lokalpartiet på 40 år. Tirsdag ettermiddag pågår fortsatt stemmeopptellingen for fullt, herunder også viktige personstemmer, og mandatet som Venstre såvidt holder kan fort ryke.

BILLIGERE Å VÆRE RIK I OSLO: I Oslo blir det maktskifte etter åtte år med Raymond Johansen (Ap) og hans koalisjonspartnere i SV og MDG. Ny byrådsleder blir drammenseren Eirik Lae Solberg (Høyre), som blant annet har lovet å kutte eiendomsskatten med en milliard kroner. Han skal allerede i dag i byrådsforhandlinger med Venstre, KrF og Frp, men har utelukket MDG.

FRIDDE TIL MUSLIMER: Partiet Sentrum ligger overraskende an til å få inn Geir Lippestad i Oslo, med et resultat på 1,2 prosent i hovedstaden – mer enn Industri- og næringspartiet (INP). I innvandringstette bydeler som Stovner, Søndre Nordstrand og Alna fikk Partiet Sentrum henholdsvis 6,3, 4,4 og 3,7 prosent av stemmene. I sluttspurten av valgkampen la partiet vekt på at de var imot koranbrenning og ville få det etterforsket som hatkriminalitet under straffelovens paragraf 185. Ifølge Vårt Land oppfordret også Islam Net-leder Fahad Qureshi muslimer om å stemme på partiet, blant annet på grunn av partiets støtte til Iman aktivitetssenter (Det var Filter Nyheter som tilbake i 2021 avslørte at Islam Net ville starte opp senteret i Groruddalen).

ÅRETS PROTESTPARTI: På landsbasis er det utvilsomt tre år gamle INP, som gikk til valg på vindkraftmotstand og fikk en oppslutning på 3 prosent. I enkelte kommuner er partiet over 10 prosent, deriblant Porsgrunn, der det nå krever at Høyre stanser alle vindkraftparker i kommunen for å støtte ordførerkandidaten.

VALGDELTAKELSEN: Sank på landsbasis fra 64,7 (forrige lokalvalg, 2019) til 62,2 prosent av de stemmeberettigede. Rekordhøye 48 prosent ble avlagt som forhåndsstemmer. I Oslo er kontrasten skarp mellom velbemidlede og mer sammensatte bydeler. I to bydeler i Groruddalen var deltakelsen under 50 prosent, mens den i flere bydeler på vestkanten var på over 70 prosent.

HØYRERADIKAL FLOPP: Norgesdemokratene må nøye seg med om lag ti mandater i ti ulike kommuner (Sandefjord skiller seg ut som eneste større kommune), og gjør et fiaskovalg nasjonalt med bare 0,5 prosent oppslutning og ingen mandater i sikte i Oslo og Trondheim, der partiledelsen er listetopper. Mens ND (tidl. Demokratene) fikk svimlende 13,5 prosent i Kristiansand i 2019 og ble tredje størst, er partiet nå i praksis utradert i Agder etter konflikten med Vidar Kleppe. I Oslo, der partileder Geir Ugland Jacobsen tidligere var leder i Frp, fikk Norgesdemokratene bare drøye 900 stemmer –færre enn partier som Folkestyre-listen, Folkets parti og Pensjonistpartiet.

STEMTE PÅ HØYREEKSTREMISTER: Totalt ser det ut til å ha vært rundt 2680 personer som stemte på Alliansen, partiet til høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, i årets valg. Alliansen kvalifiserte i år til å stille lister i fire kommuner – Oslo, Drammen, Bærum og Arendal – og fylkestingsvalgene i Buskerud, Akershus og Agder. Filter Nyheter skrev nylig om de antisemittiske listetoppene i de to førstnevnte fylkene, der Alliansen endte med å få henholdsvis 0,5 og 0,4 prosent oppslutning. Alliansen er kjent for åpenlys jødefiendtlighet, koblinger til det organiserte nynazistmiljøet og listekandidater som er i PSTs søkelys.

MÅ GI BORT TO PLASSER: Fremskrittspartiet fikk hele 45,5 prosent av stemmene i Flekkefjord, noe som ville gitt dem 16 plasser i bystyret. Dessverre for partiet sto det bare 14 personer på den godkjente valglisten, noe som betyr at de er nødt til å gi bort to av plassene til andre partier. I stedet får dermed Høyre og SV et ekstra mandat hver. Eksperter NRK har snakket med har aldri hørt om at dette har skjedd før.

VERDENSREKORD I SOSIALISME: Det gikk ikke veien for tidligere Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav, som stilte som Høyres ordførerkandidat i Rauma kommune. I kommunen fikk SV hele 43,4 prosent. «Det er jo verdensrekord i sosialisme», sa Grøtta Grav til VG og pekte på at seieren skyldes at Arbeiderpartiet har «fullstendig kollapset», og at flere av Ap, MDG og KrFs stemmer har gått til SV.

FLOMKATASTROFE I LIBYA: Antallet døde har nådd 3000 og ytterligere 5-6000 er savnet etter at Libyas nordøstlige middelhavskyst har blitt rammet av storflom. Et uvanlig stort lavtrykk har ført til enorme mengder regn som natt til mandag fikk to demninger til å briste og ytterligere oversvømme flere byområder. Helseministeren for de øst-libyske myndighetene (som ikke er anerkjent internasjonalt), Othman Abduljalil, uttalte mandag at likene lå strødd i den verst rammede byen Derna: «Det er fortsatt familier som ikke klarer å forlate hjemmene sine, og det er ofre under all bygningsmassen. Vi antar at folk har blitt skylt ut i Middelhavet».

Ifølge nødetatene i landet var Libya ikke forberedt på uværet og folk i de utsatte områdene ble ikke bedt om å evakuere. Rundt 7000 husstander skal være strandet i flomområdene og det nasjonale Røde Halvmåne-kontoret opplyser at de har mistet fire ansatte i redningsarbeidene. Lederen for de Tripoli-baserte myndighetene, Abdul Hamid Dbeibeh, erklærte mandag tre dagers landesorg.

STATSMINISTER-EKTEFELLE OG DAYTRADER: Sindre Finnes har sagt at han gjorde «få» aksjehandler i perioden da hans ektefelle Erna Solberg var statsminister. E24 har sjekket aksjonærboken til teknologiselskapet Nekkar og funnet noe ganske annet: I perioder kjøpte Finnes aksjer flere ganger om dagen, og enkelte dager både kjøpte og solgte han samme dag. Da han solgte seg ut i 2021 tjente han 415 000 kroner, melder avisa.

Embetsverket fraråder statsråders familie å drive med hyppige aksjehandler, siden det gjør det praktisk vanskelig for statsråden å holde seg oppdatert på hvilke saker hen kan være inhabil i. Finnes ble derfor advart av Statsministerens kontor mot å drive kortsiktig aksjehandel da Solberg dannet regjering i 2013.