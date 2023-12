Texas-kvinne fikk abort-unntak – leger trues med straff hvis de gjennomfører

STATSADVOKATEN I TEXAS truer med å straffeforfølge leger som bistår kvinnen som i en fylkesdomstol i går ble innvilget et sjeldent unntak fra abortforbudet. Statsadvokat Ken Paxton har sirkulert et brev der det heter at kjennelsen som gir Kate Cox (31) rett til å avslutte sitt svangerskap ikke skjermer sykehus og helsepersonell fra sivilrettslig og kriminalrettslig ansvar. Paxton hevder videre at Cox ikke har bevist at hun oppfyller de medisinske kravene for å bli unntatt fra delstatens strenge abortlover. Det er en frykt-basert taktikk for å sørge for at kvinner fortsetter å lide, sier en rådgiver i advokat-organisasjonen som representerer henne.

Texas-kvinnen er i 20. uke med et foster med genfeil som gjør at det ikke vil overleve mange dager dersom det blir født. Hun er trolig den første kvinnen som søker å få rettslig godkjent en abort etter at USAs Høyesterett i fjor omgjorde Roe v Wade-avgjørelsen fra 1973 som har gitt amerikanske kvinner rett til abort uansett hva delstatspolitikerne vedtar. Reuters/The New York Times

SITUASJONEN I GAZA er nå så håpløs at det ikke lenger er mulig for FN å drive en humanitær innsats, sier organisasjonens nødhjelpsjef Martin Griffiths. Det har i natt igjen vært intens bombing mens israelske bakkestyrker fortsetter sine angrep i Sør-Gaza. Samtidig har Israel åpnet en ny grenseovergang for å slippe inn mer forsyninger til sivilbefolkningen. Al Jazeera/