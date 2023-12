Texas-guvernør vil at alle papirløse innvandrere skal arresteres

GUVERNØREN I TEXAS har skrevet under på en lov som gir grensepoliti lov til å arrestere innvandrere som krysser Mexico-grensa uten tillatelse. Greg Abbott utfordrer med det president Joe Bidens innvandringspolitikk helt direkte og setter scenen for et juridisk oppgjør med føderalstaten. Loven, som ble vedtatt til kraftige protester fra Det demokratiske partiet i parlamentet i delstatshovedstaden Austin i november, er ifølge motstanderne i strid med den amerikanske grunnloven.

Grupper som jobber for innvandreres rettigheter sier også at den insentiverer etnisk profilering. Deler av grensepolitistyrken mener dessuten at lokale fengsler og domstoler vil bli fullstendig overveldet dersom så mye som en fraksjon av antallet som krysser grensa, skal arresteres. The New York Times/AP News

VULKANEN VED GRINDAVIK på Island har utbrudd. Lava strømmer ut av en fire kilometer lang revne som ligger en tilsvarende avstand fra byen. Massene strømmer foreløpig i andre retninger og skal ikke sette mennesker i fare. Det er likevel erklært unntakstilstand, og både Grindavik og andre områder er evakuert. VG/NRK



MINST 116 MENNESKER er omkommet i et jordskjelv nordøst i Kina. The Guardian



EN FØDERAL ANKEDOMSTOL i USA har avvist Mark Meadows' forsøk på å flytte saken om sabotering av valgresultatet ...