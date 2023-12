Terrorsiktede i Tyskland skal ha vært Hamas-medlemmer

TERRORSIKTEDE SKAL HA VÆRT HAMAS-MEDLEMMER: Tysk påtalemyndighet mener at fire terrorsiktede pågrepet i Berlin og Rotterdam i går har nære bånd til Hamas’ militære gren, al-Qassam-brigadene og kan ha agert på ordre fra ledere i Libanon. To av de pågrepne har libanesisk bakgrunn mens den tredje er egyptisk statsborger. Mannen som ble pågrepet i Nederland har statsborgerskap der. De siktede skal ha planlagt å bygge opp et våpenlager ved Berlin for å gjennomføre angrep mot jødiske mål i Europa.

Selv om pågripelsene skjedde samme dag som tre personer ble pågrepet i en stor antiterroraksjon i Danmark, er det angivelig ikke direkte sammenheng mellom sakene. I den danske etterforskningen har ikke sikkerhetstjenesten pekt på Gaza-konflikten utover å signalisere at jødiske institusjoner har vært utsatt. I et fengslingsmøte med massive sikkerhetstiltak i går kveld ble to av de pågrepne besluttet varetektsfengslet, mens ytterligere fire personer nå er omfattet av fengslingskjennelser in absentia.

– DENNE SAKEN STINKER! Det var reaksjonen fra Greenpeace-leder Frode Pleym som akkurat hadde blitt forelagt et dokument Filter Nyheter hadde fått innsyn i. Dokumentet viste at Petroleumstilsynet i februar hadde invitert til møter med de nyoppstartede gruveselskapene Loke Marine Minerals, Adepth Minerals og Green Minerals. Der ble selskapene invitert til å fortelle om hvordan de ville gå fram for å utvinne havbunnsmineraler på norsk sokkel. Selskapene ble bedt om å beskrive «teknologi som tenkes brukt», «sannsynlige produksjonsmetoder» og hvordan de så for seg «veien videre fra en mulig letefase frem m...