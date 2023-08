Terrorfrykten øker i Sverige – grensekontrollen skjerpes

Sverige skjerper kontrollen ved grensene på grunn av koranbrenning-krisen, basert på en analyse om at Sverige nå er et «prioritert mål» for ekstreme islamister. – Det er ekstremt viktig å stoppe farlige mennesker fra å komme til Sverige, sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse i formiddag (bildet over er tatt ved en annen anledning). Samtidig trer tidligere besluttede tiltak hos politiet i kraft i dag, som blant annet omfatter utvidede muligheter for kropssvisitasjoner, id-kontroller og ransaking av kjøretøy. Flere aktører forsøker å eskalere situasjonen. Sikkerhetstjenesten Säpo jobbet i morges med å finne ut hvem som står bak masseutsendelse av en sms som oppfordret til hevnaksjoner mot personer som har skjendet koranen. Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) pekte i går på sanksjoner og diplomatiske reaksjoner som mulig respons på koranbrenningene,

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Redaktør Logg inn med Vipps Logg inn med Facebook Logg inn med Google Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.