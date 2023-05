Teknisk Twitter-trøbbel preget Ron DeSantis’ store kunngjøring

TWITTER KAN IKKE SIES å ha bestått ildprøven da some-plattformen var vertskap for Ron DeSantis’ kunngjøring av sitt kandidatur til Det republikanske partiets primærvalg. Den ytterliggående Florida-senatorens direktesendte samtale med Elon Musk ble preget av tekniske problemer, blant annet lange perioder av stillhet som bare ble brutt av mumling om at «serverne har smelta». Da DeSantis kom til orde, 25 minutter forsinket, var publikum allerede vesentlig redusert i forhold til de 500 000 som først hadde klikket seg inn. Republikanerens fremste rivaler om posisjonen som leder av den frie verden lot ikke anledningen gå fra seg: Donald Trump kommenterte situasjonen med hashtagen «DeSaster», mens Joe Bidens kampanjeorganisasjon postet sin donasjonsside simpelthen med kommentaren «Denne linken virker». The New York Times/Politico



AKSJEKURSER FALT til sitt laveste nivå på to måneder på asiatiske børser. Investorer er stadig mer nervøse for de globale konsekvensene dersom politikerne i USA ikke kommer fram til en avtale om å heve det føderale gjeldstaket.

