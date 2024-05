Sverigedemokratenes trollfabrikk avslørt

Partiet Sverigedemokratene holder seg med det de selv, internt, kaller en «trollfabrikk» for å påvirke den svenske samfunnsdebatten i retninger som er gunstig for partiets oppslutning. I partiets lokaler produserer fabrikken villedende informasjon som gis spredningshjelp på sosiale medier av partiets egne, anonyme brukerkontoer.

Det avslører den svenske TV-kanalen TV 4s granskingsprogram «Kalle fakta» etter at programmets reporter over en lengre periode har infiltrert partiets kommunikasjonsapparat og den angivelig frittstående nett tv-kanalen Riks, som det viser seg pleier tett kontakt med partiledelsen.

Sverigedemokratene har flere ganger tidligere blitt konfrontert med anklager om slik propagandavirksomhet og skjult drift av some-kontorer, og blankt tilbakevist dem. Partiets kommunikasjonssjef Joakim Wallerstein avviser at det partiet driver med kan kalles trollvirksomhet og sier det aldri har vært bevisst fremvirket feilaktig informasjonsmateriell. For få dager siden innrømte Wallerstein at SD benytter seg av some-kontoer med skjult opphav.

IDF HAR TATT KONTROLL OVER GRENSEN MELLOM RAFAH OG EGYPT: Israelske stridsvogner gikk i natt inn i Rafah og har nå tatt kontroll over den palestinske siden av grenseovergangen til Egypt. Sent mandag kveld godkjente Hamas et forslag til våpenhvile lagt frem av Qatar og Egypt. Hva innholdet i forslaget var er fortsatt usikkert, men nå sier Hamas at israelsk inntog i Rafah undergraver mulighetene for en våpenhvile. Palestinske myndigheter har bedt USA og FN om å gripe inn umiddelbart for å hindre Israel fra å invadere Rafah by.

EUs utenrikssjef Josep Borrell frykter at mange sivile palestinere kommer til å bli drept som konsekvens av invasjon i Rafah, skriver NRK. – Jeg er redd dette kommer til å føre til at mange dør, at mange sivile dør, uansett hva de sier. Det finnes ingen trygge soner i Gaza, sier Borrell til pressen. Han understreker at hele verdenssamfunnet, inkludert USA og EU har bedt Israel om å ikke gå inn i Rafah.

PRESIDENT FOR SEKS NYE ÅR: Det russiske folk har bekreftet at landet er på rett kurs, og vist hvilken dyp forståelse de har for utfordringene landet står overfor. Slik er virkeligheten i Vladimir Putins hode, ifølge hans egen tale ved den formelle starten av sin femte presidentperiode, vunnet i et valg der den frie pressen var kneblet og alle reelle opponenter på forskjellige måter frarøvet muligheten til å stille. – I dette ser jeg (…) en resolutt vilje til å forsvare våre valg, verdier, frihet og nasjonale interesser, sa Putin i den gjennom-koreograferte innsettelsesseremonien i Moskva i dag. – Det er opp til Vesten å ta valget mellom konfrontasjon og samarbeid, la Putin til.

Nå skal han etter planen styre landet hvertfall til 2030. Enken etter av dem som våget å tale presidenten imot, Julia Navalnyja, publiserte i anledningen en ny video der hun oppfordrer alle til å stå opp mot ham. – Med hver presidentperiode blir alt bare verre, og det er skremmende å se for seg hva som skjer hvis Putin blir sittende ved makten, sier hun.

SJELDEN RISIKO-VURDERING: De fleste av parene i de 95 siste partnerdrapsakene i Norge, begått i perioden fra 2013 til nå, var helt ukjente for politiet før det gikk galt. I minst 23 av sakene var paret kjent for politiet, men bare fem av dem var gjenstand for politiets risikovurderingsverktøy SARA (spousal assault risk assessment, en sjekkliste med spørsmål som ser på forhistorien til voldsutøver og offer). Det på tross av at politiet siden 2013 har vært pålagt å vurdere faren for mer vold i slike saker, skriver VG i dag.

Bjørn Vandvik i Politidirektoratet (POD) sier til avisa at politiet i snitt gjør risikovurderinger i seks av ti partnervoldsaker. – POD har pålagt alle politidistriktene å gjennomgå en strukturert risikovurdering i alle saker som dreier seg om partnervold. Når det ikke gjøres i alle saker, så er det alvorlig, sier han. – Det må bli bedre, konstaterer justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).