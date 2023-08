Svensk-russer tiltalt for ulovlig etterretning

Det er reist tiltale for ulovlig etterretningsvirksomhet mot den svenskrussiske mannen i 60-åra som sammen med sin kone ble pågrepet i en stor politiaksjon i et velstående villaområde i Stockholm før jul i fjor. Selv om påtalemyndigheten ikke går så langt som å tiltale mannen for spionasje, knyttes han til den russiske militære etterretningstjenesten GRU og både informasjonsinnsamling og direkte anskaffelse av teknologi som den russiske staten på grunn av eksportbegrensninger og sanksjoner ikke har tilgang til på det åpne markedet. Han har i praksis fått bestillinger av det russiske militæret om hva de behøver, blant annet teknologi til satellittkommunikasjon, melder SVT.

Russeren innvandret til Sverige for 25 år siden og har hatt svensk statsborgerskap siden 2012. Han har hele tiden nektet å ha gjort noe kriminelt. Under etterforskningen er siktelsen mot hans kone frafalt.

EN «MANIPULATIV KULTUR»: Lørdag suspenderte Fifa den spanske fotballpresidenten, Luis Rubiales (46), i 90 dager, etter at Rubiales kysset den spanske landslagskapteinen Jenni Hermoso på munnen under medaljeseremonien for VM-gullet. Rubiales tok seg også i skrittet som en seiersgest etter kampen, tilsynelatende uvitende om at Spanias 16 år gamle prinsesse Infanta Sofia sto like ved.

Hermoso var med en gang tydelig på at kysset var ubehagelig og noe hun aldri hadde gått med på. Men i en oppsiktsvekkende pressekonferanse fredag gikk den spanske fotballpresidenten til motangrep, kalte hendelsen «falsk feminisme» og hevdet at Hermoso godkjente kysset på forhånd. Hermoso gjentok etterpå at kysset var høyst ufrivillig, kalte det en «manipulativ kultur» i forbundet, og sa kysset bare var en del av en lang liste situasjoner landslagskvinnene har måttet tolerere de siste årene. Nå har hele det spanske kvinnelandslaget sagt de nekter å spille under dagens ledelse, og 11 personer i forbundet har sagt opp i protest. Rubiales, som har styrt det spanske kvinnelandslaget i fem år, truer nå med å saksøke kvinnene.

Norges fotballpresident Lise Klaveness beskriver hendelsen som et mørkt øyeblikk i kvinnefotballen: «Betydningen av denne saken strekker seg langt utover selve hendelsen. Den viser den skadelige håndteringen som svekker sportens rykte, og avslører systematiske problemer», skriver hun på Idrettspolitikk.no. Thore Haugstad, sportskommentator i NRK, mener skandalen er et deprimerende eksempel på hvor mye som skal til før kvinnelige spillere blir hørt: «Om ikke kysset hadde vært filmet, så hadde alt bare fortsatt som før».



PÅ VEI MOT KNUTEPUNKT: Ukrainske styrker har frigjort en landsby ved sørfronten – Robotyne i Zaporizjzja – og beveger seg nå videre sørover, melder landets viseforsvarsminister. Der ligger byen Tokmak, et sentralt russisk knutepunkt for både vei og skinnegående transport, og ryker også den, er ukrainerne godt på vei mot Azovhavet, der de kan avskjære fienden i sør-Ukraina fra den i Donbas-regionen.

Øst i landet går fremrykningen langt saktere, blant annet på grunn av omfattende russisk minelegging, skriver Reuters.

ET KONTROVERSIELT MØTE: Demonstranter i Tripoli satte i helga fyr på statsministerboligen og krever Abdul Hamid Dbeibehs avgang, etter at det ble kjent at hans utenriksminister Najla al-Mangoush i forrige uke møtte sin israelske motpart i Roma. Det har ikke roet gemyttene at al-Mangoush er suspendert fra stillingen, at utenriksdepartementet sier møtet skjedde tilfeldig og ikke førte til noen substansielle diskusjoner, eller at begge de to rivaliserende regjeringene som styrer det delte nordafrikanske landet har fordømt kontakten, rapporterer Al Jazeera. Libya og Israel har ingen formell diplomatisk kontakt, og helt siden 1957 har det vært straffbart med inntil ni års fengsel for libyere å ha noen som helst kontakt med den jødiske staten.

Den israelske motparten i det kontroversielle møtet sier ifølge Al Jazeera at han blant annet tok opp de to landenes potensiale for forbedring av det bilaterale forholdet (det er stort), og viktigheten av å bevare den kulturelle arven etter libysk jødedom, som blant annet omfatter synagoger og kirkegårder med behov for oppussing.

