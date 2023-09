Svensk politi: «Barn skal ha framtidstro, ikke ønske å bli mordere»

Det er lite som taler for at den grove volden som ryster Sverige vil ta slutt med det første, og sannsynligvis kommer det flere hendelser før utviklingen snur. Det sa landets rikspolitisjef Anders Thornberg (ifølge Expressen og SVT) på en pressekonferanse i dag, utløst av denne ukas to dødelige skytinger i Stockholm og den brutale eksplosjonen i Uppsala natt til torsdag. Til sammen er 12 personer drept i landet denne måneden. Eskaleringen har etter alt å dømme sammenheng med oppgjør om narkotikamarkedet og splittingen av det såkalte Foxtrot-nettverket, som har vært styrt av gjenglederen Rawa Majid. Han har nå gått fullstendig under jorden i Tyrkia, ifølge Aftonbladet.

Thornberg sier rekrutteringen av barn til gjengkriminaliteten i Sverige blant annet har fått som følge at enkelte mindreårige frivillig kontakter de kriminelle nettverkene for å få drapsoppdrag. – Barn skal ha en fremtidstro, ikke et ønske om å bli mordere, sier rikspolitisjefen.

Svensk politi er nå i samtaler med forsvarssjef Micael Bydén om å trekke veksler på Forsvarets kompetanse til overvåking, logistikk, kjøretøy og analyse i kampen mot kriminaliteten. Thornberg understreker at det skal skje under politiets befal og at det ikke er aktuelt å sette inn soldater i direkte kriminalitetsbekjempelse.

Statsminister Ulf Kristersson (Moderaterne) holdt i går en tv-sendt tale om situasjonen der han blant annet ga uttrykk for at svensk lovgivning ikke er tilpasset en situasjon med gjengkrig og barnesoldater. – Det endrer vi på nå, var hans budskap.

Samtidig bruker lederen i Riksdagens justiskomité, Richard Jomshof fra regjeringens støtteparti Sverigedemokraterne, anledningen til å presse på for å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, overveie portforbud og få flere innvandrere til å forlate landet.

«KLIMABOMBEN» FRA SSB: Statistisk sentralbyrå publiserte denne uka en artikkel som konkluderer med at det ikke kan bevises at menneskeskapte klimagassutslipp står bak global oppvarming. Det slo ned som en bombe i deler av norsk presse. «FNs klimapanels modeller settes også under kraftig angrep», skrev Dagbladet. «Statistisk sentralbyrå sår tvil om menneskeskapte utslipp som årsak til global oppvarming», skrev Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stemmer det? Var angrepet kraftig, og ble det sådd tvil om menneskeskapte utslipp som årsak til global oppvarming? Det drøfter journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av ELENDIG FREDAG, og vi spoiler vel ikke ukas klimaspalte ved å avsløre at svaret er «eh, nei». Les spalten her!

LOBBYET FOR LEGEMIDDELINDUSTRI: Siste avsløring i Finnes-saken har VG fredag formiddag: Nye dokumenter fra Statsministerens kontors arkiv, viser at Sindre Finnes kontaktet politisk ledelse ved SMK om en mulig storsatsning på norsk vaksineproduksjon. Det skjedde i august 2020, mens covid-19-pandemien herjet i Norge. Og det skjedde på tross av at Finnes’ arbeidsgiver, Norsk Industri, hadde sagt at Finnes ikke skulle drive lobbyvirksomhet mens kona var statsminister. Norsk Industri er NHOs største forening og organiserer flere av landets største bedrifter. Direktør Stein Lier-Hansen har tidligere hevdet at Finnes ble «innelåst som tallknuser», hadde en svært avgrenset rolle i Norsk Industri og ikke deltok i noe påvirkningsarbeid mens Solberg ledet landet. Nå innrømmer Lier-Hansen til VG at Finnes jobbet med påvirkningsarbeid for næringslivet på noen områder, som grønn transport og legemiddelindustri.

FLERE BOMBEANGREP I PAKISTAN: Minst 50 mennesker er drept og 50 skadet i en eksplosjon i den pakistanske provinsen Balochistan, der en folkemengde i dag var samlet til en muslimsk høytidsfeiring. Det melder BBC. Sprengningen, som ingen så langt har tatt ansvar for, omtales av landets innenriksminister Sarfraz Bugti som en ondsinnet handling. Provinsen har i det siste vært utsatt for flere angrep fra såvel IS som pakistansk Taliban. Det er bare uker siden 11 personer, deriblant en prominent geistlig, omkom i et bombeangrep i samme område.

Samtidig skal en eksplosjon ha rammet en moské nær Peshawar i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i dag. Politiet melder at flere kan være begravet i ruinene etter at taket kollapset.

