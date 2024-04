«Trussel mot grunnleggende nasjonale interesser»: Kjent koranbrenner pågrepet da han ankom Norge – skal utvises «så raskt som mulig»

Den irakiske aktivisten Salwan Sabah Matti Momika, kjent internasjonalt som koranbrenner i Sverige, dro i påsken til Norge etter å ha kunngjort i svenske medier at han skulle søke asyl her.

Nå har Filter Nyheter fått bekreftet at Salwan Momika 28. mars ble pågrepet av norsk politi i forbindelse med ankomsten til Norge, og at han de siste dagene har vært innelåst på politiets utlendingsinternat på Trandum.

Der blir han trolig værende fram til han kan uttransporteres – tilbake til Sverige.

«En utsendelse vil finne sted så snart det formelle og praktiske er på plass», heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett som Filter Nyheter har fått innsyn i.

Mens norske sikkerhetsmyndigheter mener Momikas tilstedeværelse utgjør en trussel mot Norge, mener irakeren at utvisningsvedtak fra norske myndigheter nærmest er for en dødsdom å regne.

Under asylregistreringen i forrige uke skal Momika ha uttalt «at norske myndigheter vil bidra til at han blir drept ved en tilbakelevering til Sverige», ifølge tingrettskjennelsen.

Vil kreve at Sverige tar ham tilbake

I kjennelsen framgår det at Utlendingsdirektoratet straks er ventet å be Sverige om å ta Momika tilbake, begrunnet med den såkalte Dublin-avtalen. Der er hovedregelen at en asylsøker som tidligere har søkt i et annet avtaleland blir utvist dit.

Oslo tingrett mener det er «konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen» av en slik utvisning, og ga derfor Politiets utlendingsenhet medhold i å internere Momika.

Momika har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen i Sverige og er formelt utvist fra

landet. Samtidig er det ikke regnet som mulig å returnere ham til Irak, og han har derfor midlertidig opphold i Sverige, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett.

«Trussel mot grunnleggende nasjonale interesser»

Momikas ankomst til Norge er ingen vanlig asylsak, men også et sikkerhetspolitisk anliggende på øverste nivå både her og i Sverige.

Svensk-irakeren er et uttalt angrepsmål for islamister, og analysen fra norske sikkerhetsmyndigheter skal ha vært at selv et kort opphold her til lands kunne lede til at mulige terrorister feilaktig forbinder Norge med Momika. Et slikt scenario kan over natten endre trusselnivået her til lands.

I kjennelsen fra Oslo tingrett framgår det at Politiets sikkerhetstjeneste dagen etter pågripelsen skrev en egen vurdering om situasjonen.

«Unndragelsesfaren underbygges ytterligere med at fremstilte anses å være en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 106d første ledd bokstav j. Det vises i den forbindelse til de vurderinger som foreligger fra Politiets sikkerhetstjeneste datert 29.03.2024», heter det i kjennelsen.

I Sverige ble Momikas koranbrenninger sentrale i den diplomatiske krisen der Tyrkia truet med å stanse godkjenningen av Sverige som Nato-medlem. Samtidig ble markeringene hans del av korankrisen som fortsatt gjør at faren for terror og angrep både i Sverige og mot svensker i utlandet regnes som svært stor.

Politiets utlendingsenhet ønsker ikke å kommentere saken, opplyser etaten til Filter Nyheter.

Utlendingsdirektoratet har foreløpig ikke svart på spørsmål om status for utvisningsvedtaket.

Politiets sikkerhetstjeneste har ikke besvart Filter Nyheters henvendelse om saken.

– Sverige respekterer meg ikke

27. mars, altså dagen før han ble pågrepet på Østlandet, erklærte Momika at han var utsatt for et svik fra Sverige og at han derfor satte kurs for Norge.

– Jeg flytter til et land som tar imot meg og som respekterer meg. Sverige respekterer meg ikke, uttalte han til Expressen.

Noen timere senere la Momika ut en videosnutt om at han hadde passert grensen til Norge og var på vei til Oslo.

Momika var klar over at Dublin-forordningen kunne bli brukt til å sende ham tilbake til Sverige, og truet indirekte med nye koranbrenninger hvis det ble utfallet av asylsøknaden i Norge.

– Om de gjør det så blir jeg igjen en belastning som krever kameraovervåkning, politibeskyttelse og annet. Om de gjør det så kommer jeg kanskje til å utøve mine rettigheter til ytringsfrihet på nytt, sa han på avreisedagen.

Momika kom til Sverige våren 2018 og fikk midlertidig opphold tre år senere. Samme år, i 2021, ble han dømt før trusler.

I oktober 2023 besluttet svenske utlendingsmyndigheter at oppholdstillatelsen ikke skulle forlenges fordi Momika hadde gitt uriktige opplysninger i søknadsprosessen. Flere medier hadde da satt søkelyset på Momikas fortid i væpnede irakiske militser og uklarheter rundt hans roller der.

Koranbrenningene har utløst et massivt trusselbilde mot Momika og sikkerhetsopplegget rundt ham alene har kostet svenske myndigheter millionbeløp.