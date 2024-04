Svein Østvik sa seg enig med nazi-sympatisør om Holocaust: – Det er så mye historieforfalskning

«Holocaust har jeg spurt ham om, jaja – jeg mener han har rett der og», sier Svein Østvik (62) om høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som blant annet har uttalt at han «er dritt lei av at jødene skal pushe fram dette falske holocaust-narrativet».

Lysglimt Johansen ble i november i fjor tiltalt for hatytringer mot blant andre jøder framsatt i offentligheten fra 2017 til 2021, og hans bånd til nynazisme har vært veldokumentert i omlag tre år. Lysglimt Johansen har uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks tankegods. Fordi han prøver å rekruttere ungdommer til fora der det pågår høyreekstrem radikalisering, har han lenge vært i søkelyset til politiet eller PST.

I en video fra april 2023 som nylig har blitt kjent via et innlegg av skribent Lasse Josephsen, skryter Svein Østvik av Alliansen-lederen, med beskrivelser av Lysglimt Johansen som «nyansert og klok» og beundringsverdig, og en person han «digger» og som «lyser godhet».

– Han er bare klok! Men det er ikke bra. Det er ikke bra å være klok, meddeler Østvik i videoen, som er direktesendt fra en bankettmiddag under vaksinemotstander-konferansen Spotlight i Stavanger 15. april 2023.

– Jeg kjøper ikke Holocaust sånn som det er

Den tidligere underholderen Svein Østvik ble under koronapandemien en framtredende aktivist i nettverk som fremmer forestillinger om at den norske befolkningen er offer for sammensvergelser og dekkoperasjoner om alt fra vaksiner og justispolitikk til stråling fra elektrisitetsmålere.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan miljøet også tiltrekker seg høyreekstremister som ønsker å utnytte oppmerksomheten rundt konspirasjonsteoriene.

I samtalen med Lysglimt Johansen ser Østvik ut til å mene at den offisielle versjonen av Holocaust er «symboler dem har lagd for å splitte befolkningen». Han framstiller det som at det eksisterer et innslag om Holocaust på NRK hvor alt er «faket», uten at det framgår hvilket NRK-program han viser til. (62-åringen hevder folk i kanalen har «tystet» til ham om falskneriet).

Se video her:

«Holocaust har jeg spurt ham om, jaja – jeg mener han har rett der og», sier Svein Østvik (62) om den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. pic.twitter.com/ET2ymV9jSK — Filter Nyheter (@FilterNyheter) April 10, 2024

Etterpå beskriver han hva han «tipper» Lysglimt Johansen mener om folkemordet.

– Jeg tror han har sagt: Hvorfor skulle det ikke være en fake story? Altså, ikke helt fake. Men hvorfor skulle det ikke være ting å sette spørsmålstegn om ved holocaust, så man også blir «cancel cultured» (…) Hvis du mener noe er gærent om det, så er du helt ferdig!

– Det er ett eller annet som lukter her. Det er så mye historieforfalskning, at jeg kjøper ikke Holocaust sånn som det er. Det vil jeg tippe du har sagt, fortsetter Østvik, mens Lysglimt Johansen viser tommel opp til kameraet.

– Og det er nyansert og klokt, tilføyer Østvik.

Filter Nyheter har forsøkt å få tak i Østvik i flere dager, men har ikke fått svar.

Etter den fornyede oppmerksomheten rundt Lysglimt-videoen har Østvik i kommentarer på sin egen Facebook-profil avvist at han fornekter Holocaust. Samtidig skriver han at temaet, altså nazistenes jødeutryddelser, ikke engasjerer ham noe spesielt:

«…så får det heller svartne for dere at jeg klarer gi en klem til de som er plassert lengst inne i skammekroken!» skriver han i kommentaren, mens han kort tid etter kaller Lasse Josephsen for en «maktslikkende» møkkamann og langer ut mot «gapestokken» i norsk presse.

Til Medier24 svarte Østvik: «At historien ikke er helt korrekt gjengitt opp igjennom, er vel noe noen og enhver etter hvert vil kunne skrive under på. Fra det, til at jeg benekter utryddelse av jøder og er enig med Lysglimt, uten egentlig å vite med sikkerhet hva han står for i dette spørsmålet, er spesielt å høre!»

Filter Nyheter har ønsket å stille Østvik spørsmål blant annet om hva han trenger for å bli sikker på hva Lysglimt Johansen står for, men har ikke fått tak i aktivisten.

– Hvordan klarte dem å gjøre ham til den største rasisten i Norge?

Filter Nyheter avslørte i valgkampåret 2021 hvordan partiet til Lysglimt Johansen hadde blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester. Samtidig sympatiserte Lysglimt Johansen selv med nazisme, satte opp etablerte nynazister på Alliansens valglister og donerte penger til de voldsfremmende nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen.

Samme år uttrykte han støtte til Anders Behring Breiviks tankegods.

«Mye av det Breivik sa i sitt manifest er jo korrekt, det har vi ikke hatt en ordentlig debatt om, det har vi ikke hatt et ordentlig oppgjør om», sa Lysglimt Johansen.

I november 2023 ble Lysglimt Johansen tiltalt for en lang rekke hatefulle ytringer mot jøder, muslimer og homofile. I tiltalen vises det til hvordan Lysglimt Johansen har kalt jøder «barbariske mennesker besatt av demoner» og «barneskjendere» som kan «lyve om hva som helst». Ved flere anledninger, blant annet i omtale av en FN-konferanse, framstiller han det som at jøder «står bak en global sammensvergelse».

Ifølge påtalemyndigheten betegner Lysglimt Johansen jøder som underlegne, blant annet med uttalelser som at «vi skal være veldig klare over at vi står moralsk, etisk og spirituelt høyt over disse folkene».

Alliansen-lederen er også tiltalt for såkalt hensynsløs atferd overfor jødiske Ervin Kohn, daværende forstander i Det mosaiske trossamfund.

Under den omtalte bankettmiddagen sammenlikner Svein Østvik Alliansen-lederen med Donald Trump i positiv forstand, og spør hvordan «dem klarer å gjøre ham til den største rasisten i Norge»:

– Å høre på Donald Trump kontra Biden, det er som å høre på Lysglimt kontra Jonas Gahr Støre. Det er milevis forskjell i intelligens. Det er på et helt annet nivå, akkurat som Trump mot Biden. Også er det han som er den gærne!

Lysglimt Johansen ser kontroversen rundt Østvik som god PR. Dagen etter Josephsens innlegg la Alliansen-lederen ut en forkortet versjon av videoen på Facebook og Tiktok, med teksten «for livets glade gutter går solen aldri ned! Nemlig.»

Beskriver skolepensum som en «ytterst ondskapsfull agenda» og skryter av skolestunt

Lasse Josephsen fortalte om den omtalte videoen i bransjeavisa Medier24 som del av sin kritikk mot TV 2-serien Norge bak fasaden. I episoden «Hadde Svein rett?» fortalte 62-om hvordan han opplevde å bli «utstøtt og idioterklært» i norsk presse etter å ha uttrykt misnøye med myndighetens pandemihåndtering.

Josephsen mener Østvik framstilles som et «offer i beste sendetid», da det hovedsakelig fokuseres på at han har brent munnbind foran Stortinget samtidig som den tidligere realitystjernen stadig deler potensielt farlige konspirasjonsteorier.

På Østviks Facebook-profil skriver han blant annet om George Soros, 5G-stråling og Bank-ID som del av myndighetenes overvåking, og om at Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens økonomiske forum (WEF) vil ta over verdensherredømmet.

Østvik har også, som kommentator Joacim Lund har påpekt i Aftenposten, beskrevet skolen som «barnemishandling av groveste sort», der skolepensum er en del av en «ytterst ondskapsfull agenda».

I videoen fra bankettmiddagen skryter Østvik av hvordan Lysglimt Johansen en rekke ganger har oppsøkt ungdoms- og videregående skoler med mediestunt som å dele ut 500-lapper til elever som lover ikke å ta vaksinen og med plakater der det står «stopp døds-kvaksinen».

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at disse episodene har skapt stor bekymring hos politiet, lærere og andre som jobber med forebygging av høyreekstrem rekruttering.

– Når han gjør det vanskelige som han og går på en skole som er sånn barnas sted, og tørre å gjøre det, da gjør han noe som ingen andre tør. Det er bare han som har turt det (…) og det er jo derfor jeg digger det. Det er derfor jeg har respekt for deg. Det er jo andre grunner og, det er jo fordi jeg føler at du har et lys. Du har et lys. Men du gjør ting som ingen andre tør. Og det må beundres, sier Østvik mens han legger hånda på Lysglimts skulder.

Lysglimt Johansen gjorde etterpå narr av hvordan det norske skolevesenet vil at barna skal «lære å tenke selv»; «unntatt» når det gjelder temaer som klima og innvandring.

– Og etter hvert begynner det å bli veldig mye (…) historie og ALT! tilføyer Østvik.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.