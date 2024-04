SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vurderer å gi seg

SV-NESTLEDER TORGEIR KNAG FYLKESNES vurderer å trekke seg fra Stortinget. Fylkesnes føyer seg i rekken av SV-poltikere som trekker seg fra sentrale verv på kort tid. – Jeg er veldig i tvil, og det er noe jeg tenker mye på. I utgangspunktet har jeg tenkt at tre perioder på Stortinget er nok, sier han.

Tidligere denne uken varslet finanspolitisk talsperson og tidligere nestleder i SV, Kari Elisabeth Kaski, at hun gir seg på Stortinget etter neste valg. Hun begrunner det intern strid i partiet. Audun Lysbakken trakk seg som leder i fjor på grunn av hensyn til familie.

Men Fylkesnes tror det kommer til å gå helt fint med SV uten ham på Stortinget. – Folk tror alltid det er en stor krise at folk forsvinner, men det er mange flinke folk som kan ta over. Da Kristin Halvorsen forsvant og Audun tok over, var det en krise. Da Snorre Valen forsvat og Kari Elisabeth tok over som finanspolitisk talsperson, var det en krise. Men det gikk veldig bra, sier Fylkesnes. Klassekampen

PST VIL AVKLARE om søstrene fra Bærum var moralpoliti i IS. PST har bedt kurdiske selvstyremyndigheter om informasjon om hvordan de to terrorsiktede søstrene opptrådte i fangeleir i Syria. Begge har via sine forsvarere avvist påstandene. NRK

USA VARSLER NYE SANKSJONER mot Iran. Sanksjonene kommer som respons på angrepet på ...