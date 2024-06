Politiet forbereder seg på nye voldsbølger

FORBEREDT PÅ MER BRÅK: Trafikken flyter som normalt og opprydningen er i gang i Nairobi, morgenen etter at den ulmende misnøyen med stigende levekårs-kostnader eksploderte i opptøyer og kraftige protester mot det kenyanske parlamentets vedtak om å heve skattene og drivstoffavgiftene. Men stemningen er spent, og et stort politioppbud forbereder seg på at nye voldsbølger kan komme allerede i kveld, rapporterer Al Jazeera på sin liveblogg.

Deler av parlamentsbygningen ble tirsdag satt i brann og minst 13 mennesker drept, flere av dem etter å ha blitt skutt på med skarp ammunisjon av politi og soldater, da unge kenyanere stormet folkeforsamlingen og utløste det avisa The Daily Nation på sin forside i dag kaller «et pandemonium» som «rystet nasjonen i sin grunnvoll» og president William Ruto kaller «forræderi». Mens parlamentsmedlemmene ble evakuert gjennom underjordiske tunneler var det først ved bruk av grov vold og store mengder tåregass at opprørspolitiet klarte å drive demonstrantene vekk. Organisasjonen Kenya Human Rights Commission slår fast at responsen faller godt under internasjonalt aksepterte standarder for politiarbeid og plasserer ansvaret hos regjeringen.

Ruto sverger på sin side at opptøyene skal bekjempes med alle tilgjengelige midler. Han mener skatteøkningene, sammen med drakoniske kutt i offentlige budsjetter, er nødvendig for at landet skal klare å betjene sin utenlandsgjeld. Den er på størrelse med 70 prosent av bruttonasjonalproduktet i landet med 52 millioner innbyggere og en av Øst-Afrikas mest dynamiske økonomier.

JOURNALIST FRA USA RISIKERER 20 ÅRS FENGSEL: I Jekaterinburg i Russland er rettssaken i gang mot The Wall Street Journal-journalisten Evan Gershkovich, som har vært fengslet i 15 måneder og anklages for spionasje i Sverdlovsk-regionen på vegne av USA. 32-åringen, som er den første journalisten som er tiltalt i Russland siden den kalde krigen, erkjenner ikke å ha gjort noe galt og er ifølge USAs utenriksdepartement fengslet på feil grunnlag. Han risikerer likevel inntil 20 års fengsel. Saken går for lukkede dører og ventet å vare i månedsvis.

I går blokkerte Kreml en rekke vestlige nyhetskanaler og aviser på nett i Russland, deriblant den svenske rikskringkasteren og to store danske aviser. Tyske Der Spiegel, spanske El Mundo og franske Le Monde er heller ikke tilgjengelige for vanlige russiske nettbrukere nå, melder NRK.



MENER STRØMSTØTTEN ER FOR RAUS: Kjente du at iveren etter å senke innetemperaturen avtok etter at staten begynte å ta nesten hele regninga for strøm som koster mer enn 91 øre kilowatt-timen (inkl. mva.), er du neppe alene, tror NVA-sjef Kjetil Lund. Han går i dag ut i Teknisk Ukeblad og kaller strømstøtten «svært generøs» og et hinder for at folk effektiviserer bruken og installerer solcellepaneler. Den nylige endringen som gjør at terskelen regnes ut hver enkelttime, istedet for å basere seg på døgngjennomsnitt, forsterker denne virkningen, ifølge Lund (som gjengitt av NRK).

Det mangler heller ikke på fortellinger om folk med fastprisavtaler som (i visse perioder) tjener penger jo mer strøm de bruker. Men selv om strømprisen i Norge i dag ligger på et høyere nivå enn før Ukraina-krigen er det ikke ventet prissjokk i nærmeste framtid, og ekspertene sier nye fastprisavtaler kommer med et heftig risikopremium.

DROPPER INVESTERINGER KNYTTET TIL KRIGEN I PALESTINA: Norges største pensjonsselskap, KLP, dropper investeringer i selskap som kan knyttes til krigføringen i Palestina. Blant de selskapene som de nå ikke skal investere i er det amerikanske anleggsselskapet Caterpillar. De er nemlig leverandør av utstyr som har blitt brukt til å rive palestinske hus, for å gjøre plass til israelske bosettinger. – Ettersom at selskapet ikke kan forsikre oss om at de foretar seg noe, velger vi å utelukke selskapet, sier Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. KLP og KLP-fondene hadde investeringer for 728 millioner kroner i selskapet inntil 17. juni.



