Støre ut mot flyktningvedtak i Drammen: «Ikke lovlig»

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom raskt på banen etter at det borgerligere flertallet i Drammen kommunestyre i går vedtok å bare ta imot ukrainske flyktninger. – For det første er dette et vedtak som ikke er lovlig. Det er ikke noe kommunene kan gjøre. Kommunene må vurdere hvor mange de kan motta, og så er det en avtale med staten at vi tar imot på en god måte. Det ligger en grunnleggende verdi at vi respekterer at folk på flukt skal behandles likeverdig, sa Støre i morges.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har allerede varslet Drammen kommune om såkalt lovlighetskontroll. «Vi har bedt kommunedirektøren om å redegjøre for vedtakets rettslige sider innen 28. februar 2024», heter det i en pressemelding.

Jon Helgheim (Frp) i kommunestyret argumenterer på sin side med at staten gjør det samme når den velger ut kvoteflyktninger. – Støre må forklare forskjellen på staten og Drammen, for det er etter mitt syn ingen forskjell, sier han til VG.

Staten ba i utgangspunktet Drammen om å bosette 340 flyktninger. Kommunedirektøren anbefalte 250, men vedtaket ble 125 – og altså at det skal være ukrainere. Begrunnelsen fra flertallet har vært at det er «integreringshemmende» å bosette flere ikke-vestlige personer i kommunen.

– ET HELVETE: Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer Israel om katastrofale humanitære konsekvenser av den varslede bakkeoperasjonen i Rafah. – Fra før er situasjonen ubeskrivelig. Om angrepet på Rafah gjennomføres så kan jeg ikke forestille meg hva som vil skje. Jeg tror ikke engang «helvete» vil være beskrivende nok. Jeg trygler Israel om å ikke gjøre dette, sier generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus til CNN. Han gjentar oppfordringene om våpenhvile.

Minst fire er drept, deriblant en mor og hennes to barn, etter at IDF i dag innledet omfattende luftangrep mot en rekke tettsteder i sør-Libanon. Angrepet skjer etter at ild fra den libanesiske siden drepte en israeler og skadet åtte, ifølge Haaretz.

Her lager vår designer februarutgaven av Filter-magasinet. Det går i trykken denne uka og inneholder artikler om blant annet helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave-plagiering og Norges tungtvannssalg til Israel.

Det går i trykken denne uka og inneholder artikler om blant annet helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave-plagiering og Norges tungtvannssalg til Israel.

HEVDER Å HA SENKET RUSSISK SKIP: Det ukrainske militæret hevder å ha truffet et stort russisk landingsskip utenfor Krym-halvøya i natt, i et droneangrep så kraftig at det skal ha fått skipet til å begynne å synke, skriver The Guardian. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kommenterte nyheten på en pressekonferanse onsdag: – De har klart å presse den russiske flåten tilbake i Svartehavet. Dette er en stor prestasjon og en betydelig seier for ukrainerne, uttalte han. En video som ukrainsk militæretterretning slapp på Telegram, skal vise øyeblikket i det sjødronene treffer skipet Cæsar Kunikov, som kan ha et mannskap på 87 og var flaggskip under den russisk-georgiske krigen i 2008. Russiske lokale medier skal ha meldt om at helikoptre var på vei for å drive søk og redning.

For to uker siden gjennomførte Ukraina et vellykket angrep mot et mindre russisk missilskip, også det del av Svartehavsflåten. Begge angrepene skal ha blitt utført av Gruppe 13, en spesialenhet under det ukrainske forsvaret.

«DET ER NÅ JEG BEKLAGER»: «I mange år har nedsettende ord blitt rettet mot mange mennesker i Polen, kun fordi de velger å være ærlige overfor seg selv om hvem de er og hvem de vil elske. LHBT+-folk er ikke en ideologi, det er mennesker. Mer spesifikt har de navn, ansikter, familier og venner. Alle disse folkene burde høre ordet ‘unnskyld’». Det sa den polske programlederen Wojciech Szeląg under en tv-sending på Polens statlige rikskringkaster TVP, der to LHBT-aktivister var invitert til debatt. Dette var første gang LHBT-personer opptrådte på statlig tv etter åtte år med partiet Lov og rettferdighet (PiS), en ytre høyre- og svært LHBT-fiendtlige regjering. En av de to aktivistene, Bart Staszewski, forteller til The Guardian at han på forhånd var nervøs for i det hele tatt å delta i programmet, fordi tv-kanalen har vært brukt som et propagandaverktøy mot LHBT-miljøet i mange år.

