Tirsdag stemte et flertall i Stortinget for regjeringens forslag om å åpne for mineralvirksomhet på norsk sokkel.

Allerede 5. desember ble det kjent at regjeringen hadde flertallet den trengte da Høyre og Frp støttet forslaget. 19. desember avla Energi- og miljøkomitéen sin innstilling, der de gikk inn for vedtaket.

Aktivister fra flere land hadde reist til Oslo for å demonstrere foran Stortinget i går. Blant dem var franske Camille Etienne, Anne-Sophie Roux og Netflix-stjernen Lucas Bravo.

De franske miljøforkjemperne mener man vet alt for lite om livet på havbunnen og at Norge nå risikerer å rasere sårbare økosystem både der og ellers i havet. De krever at Norge skrinlegger planene.

Også opposisjonspartiene SV, Rødt, Venstre og MDG krever at regjeringen stanser den pågående åpningsprosessen og heller innfører et moratorium – et midlertidig forbud – mot mineralvirksomhet på norsk sokkel på minimum 10 år.

Partiene mener regjeringen ikke har et godt nok kunnskapsgrunnlag til å åpne for utvinning.

Men til Filter Nyheter lover nå statsminister Jonas Gahr Støre at det ikke blir noen gruvedrift på havbunnen dersom kartleggingene viser at det vil skade livet i havet.

– Da må de i så fall kommunisere det langt tydeligere. Det andre land hører er at Norge nå åpner for dette og at de da kan gjøre det samme, sier franske Anne-Sophie Roux (28) som jobber i miljøorganisasjonen Sustainable Ocean Alliance.

– Norge tar ikke lett på dette

Filter Nyheter snakket med statsministeren tirsdag morgen da han deltok på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum.

Der spurte vi ham om hvorfor regjeringen har det så travelt med å åpne opp for undersjøisk gruvedrift, og hvorfor det ikke kan vente til vi har mer kunnskap.

– Vi skal vente til vi har mer kunnskap. Det blir ingen aktivitet på havbunnen før vi har godtgjort at eventuelle planer tar hensyn til miljø, har risikoavlastninger og ikke representerer fare utover det som vi kan akseptere, svarte Støre.

Han viste så til behovet for mineraler for å gjennomføre verdens omstilling til fornybar energi:

– Vi har behov for mineraler i hele det store, grønne skiftet. I dag er det stort sett Kina som har slike mineraler. Eller det er barn som jobber i gruvene i Afrika som henter dem ut. Vi må gå gjennom de landene som har tilgang til mineraler og se om de kan utvikles på en fornuftig, bærekraftig måte til å brukes i en industri som trenger de råvarene.

– Det er det vi, med en stor kyst og med antakelig viktige mineraler på havbunnen, ønsker å kartlegge og få kunnskap om.

Statsministeren kom også med forsikringer til miljøbevegelsen og politikere fra andre land om at regjeringens forslag ikke var noe å uroe seg for:

– Jeg sier til både aktivister og folk fra andre regjeringer: Norge tar ikke lett på dette.

– Men vi legger nå til rette for at vi kan få kartlagt havbunnen. Og så blir det ingen prosjekter før vi er trygge på at det ikke gir oss fare for livet i havet.

Også statsministre trenger kaffe. Jonas Gahr Støre var hovedinnleder på NHOs årskonferanse tirsdag 9. januar. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Ikke bare å rekke hånda i været

– Men hvor enkelt tror du det vil være å stoppe dette hvis kartleggingene viser at det faktisk ikke er bærekraftig å utvinne mineraler på havbunnen?

– Det må vi være veldig oppmerksomme på. Og som sagt: Vi skal ikke åpne for aktivitet som setter livet i havet i fare.

– Men er det ikke et tydelig signal fra regjeringen om at det nå er fritt fram, når man åpner for dette før man har den kunnskapen?

– Nei, fordi hele prosessen er en steg-for-steg-prosess. Det er ikke bare å rekke hånda i været og begynne å utvinne mineraler på havbunnen. Dette må gjøres på en veldig grundig måte og skal også godkjennes underveis.

Ifølge Støre forsto hans internasjonale kolleger dette når han forklarte det til dem:

– Norge har alltid utviklet ressursene i havet på en steg-for-steg, bærekraftig måte og det skal vi gjøre også nå.

– De ignorerer alarmen som går i forskermiljøene

Tirsdag ettermiddag hadde demonstranter fra flere land samlet seg utenfor Stortinget. Med seg hadde de plakater der det sto: «Norge – verden følger med på dere».

Blant dem var Anne-Sophie Roux:

– Det som bekymrer meg mest med dette forslaget er at den norske regjeringen ikke bryr seg om alarmklokkene som går i forskermiljøene. De hører ikke engang på sine egne, statlige miljøetater som går imot forslaget.

– Det er ikke vitenskapelig basert i det hele tatt.

Hun mener også det er dypt problematisk at beslutningen er så forhastet:

– Vi aner ikke hva som lever på havdypet. 90 prosent av artene i dyphavet har ennå til gode å bli beskrevet av forskerne. Så vi aner ikke en gang hva som befinner seg der.

Hun forteller at det hele bryter med hvilket bilde franskmenn har av Norge:

– Du vet, vi ser for oss Norge som en leder innen demokrati, vitenskap, klima og hav. Så for oss er det veldig rart å se at Norge nå gjør dette når dere er ment å være en så viktig leder på den internasjonale arenaen.

Miljøaktivist Anne-Sophie Roux i Sustainable Ocean Alliance. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Dere åpner Pandoras eske

Filter Nyheter forteller til Roux at Jonas Gahr Støre tidligere på dagen har forsikret om at regjeringen ikke vil starte noen utvinning på havbunnen før den vet at det er trygt for livet i havet.

– Men det er ikke det som blir kommunisert i dag. Det norske myndigheter kommuniserer i dag er at de åpner prosessen med å utvinne dyphavsmineraler, repliserer hun.

– Det dere gjør i dag er å sende et svært, svært dårlig signal til verden. Andre land som er i startgropa forstår med dette at Norge nå åpner for mineralutvinning på havbunnen. Og hvis Norge kan, så kan også de.

– Land som er langt mindre vitenskapelig orientert enn Norge vil benytte anledningen til å følge i Norges spor. Dere åpner Pandoras eske, her.

De franske miljøaktivistene Camille Etienne, Anne-Sophie Roux og Lucas Bravo. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Gult lys som er på god vei til å bli grønt

Heller ikke lederen for Greenpeace Norge, Frode Pleym, blir overbevist av Støres forsikringer om en reversibel steg-for-steg-prosess:

– Dette er et gult lys som er på god vei til å bli grønt. Vi vet fra olje- og gassvirksomheten at når det åpnes for leting fører det alltid til produksjon.

Pleym sier Greenpeace er utrolig skuffet over at det er Støres regjering, som slo fast i Hurdalsplattformen at «klima og natur skal være rammen om all politikk», som nå fremmer dette forslaget:

– Det å åpne for gruvedrift på havbunnen og risikere å ødelegge økosystem og arter før det er kartlagt, det er ikke å ha klima og natur rundt all politikk.

Han kaller forslaget «uansvarlig og skammelig»:

– Det er uansvarlig fordi det åpnes for gruvedrift uten at vi vet hva vi risikerer å miste. Og skammelig fordi Norge jo er en havnasjon. At Norge av alle land skal bli det første som gjør det, på tross av at vi er så avhengig av levende hav – det er en skam.

Demonstrantene foran Stortinget tirsdag ettermiddag 9. januar. Foto: Silje Johanne Eggestad

Pleym beskriver at han har fått «veldig sterke» reaksjoner fra kolleger i andre land og viser blant annet til at den amerikanske kampanje-organisasjonen Avaaz har samlet inn over 500 000 underskrifter fra folk i hele verden mot forslaget.

Underskriftene ble overrakt politikerne tirsdag.

– Det har jo også kommet politiske reaksjoner internasjonalt. Men det er aldri for sent å snu. Det trenger faktisk ikke bli gruvedrift på havdypet. Så vi håper jo fortsatt at regjeringen og Stortinget vil ta til fornuft.

Leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Kan forverre klimaendringene

Sammen med sine to franske medaktivister, den kjente miljøaktivisten Camille Etienne og Netflix-stjernen Lucas Bravo, tok Anne-Sophie Roux toget fra Paris for å delta i demonstrasjonen tirsdag.

Det ble en tur på søvnløse 28 timer, forteller hun – men klimavennlig.

Roux frykter at undersjøisk gruvedrift kan bidra til å eskalere klimaendringene ytterligere. Hun påpeker at havet er vår største «carbon sink» – en engelsk betegnelse for noe som absorberer mer CO2 fra atmosfæren enn det slipper ut.

– Det fungerer også som et slags karbon-hvelv. Havet tar opp og lagrer en fjerdedel av karbonet som vi slipper ut i løpet av et år.

– Alt det karbonet blir lagret i sedimentene på havbunnen. Hvis vi sender ned tungt maskineri dit og forstyrrer disse sedimentene, kan vi risikere å forstyrre havets kapasitet til å fange og lagre karbon.

– Og jeg tror vi allerede har nok på tallerkenen i den pågående klimakrisen til at vi bør risikere å slippe ut enda mer karbon i atmosfæren.

Leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, møter Anne-Sophie Roux og de andre miljøaktivistene fra Frankrike. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Argument fremmet av næringen

Filter Nyheter spør Roux om hva hun tenker om regjeringens argument om at mineralene på havbunnen kan være nødvendige for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Dette er argumentet som fremmes av dyphavsmineral-industrien – det er ikke vitenskapelig fundert.

– Alle de uavhengige forskermiljøene er veldig tydelige på at dette er villedende. Vi trenger ikke utvinne mineraler i dyphavet for å gjennomføre energiomstillingen og det er en falsk løsning på problemet. Det kan ha irreversibel effekt på naturen og klimaet og i verste fall forsterke den globale oppvarmingen.

Roux nevner forskermiljøer som SINTEF, EASAC –sammenslutningen av uavhengige vitenskapsakademier i EU-landene, Norge og Sveits, som gir råd til EU-kommisjonen, og miljøstiftelsen Environmental Justice Foundation (EJF) som ga ut en rapport om temaet senest tirsdag.

– I et så viktig spørsmål burde norske myndigheter basere seg på det man har av forskning og anvende føre-var-prinsippet – det er for akkurat slike situasjoner at det er skapt.

Ifølge Roux er det europeiske markedet også i ferd med å lukke seg for import av dyphavsmineraler – av både moralske og økonomiske grunner:

– Selv selskaper som kunne være klienter av denne industrien beveger seg i dag vekk fra kobolt, nikkel og de andre metallene som man ser for seg å hente ut. Så hvem skal dere selge dem til?

Aktivister fra kampanjeorganisasjonen Avaaz hadde reist til Oslo fra land som Irland, Portugal og Slovakia. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Vi ser hvor mye grønnvasking som ligger i dette

Også lederen for miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, Elise Åsnes, er uenig i at mineralene som regjeringen vil hente ut fra havbunnen vil bidra til det grønne skiftet.

– Regjeringens narrativ rundt dette er at dette er mineraler vi trenger til det grønne skiftet. Vi og internasjonalt sivilsamfunn ser hvor mye grønnvasking det ligger i det.

Hun påpeker at regjeringens bruk av klimakrisen som argumentasjon for å gjennomføre gruvedrift på havbunnen nettopp var bakgrunnen for at Norge på klimatoppmøtet i Dubai i desember fikk den ikke så gjeve prisen «Fossil of the Day».

– Dette er mineraler som ikke vil være i nærheten av å komme tidsnok til å ha noe å si for det grønne skiftet. Det er langt, langt fram i tid i en potensiell industri som vi ikke vet hvor store konsekvenser vil ha, ennå. Så dette er ikke mineraler vi trenger.

Åsnes mener det finnes store muligheter innenfor sirkulær-økonomi som regjeringen ikke har utredet godt nok, og at det er mulig å hente ut disse mineralene andre steder.

– Dette er en veldig trist og mørk dag. Det er et katastrofalt prosjekt som ikke hører hjemme noe sted.

Leder i Spire, Elise Åsnes. Foto: Silje Johanne Eggestad

– Gir håp å se folk i Norge tale imot forslaget

I november 2022 ble Frankrike det første landet i verden som gikk inn for et regelrett forbud mot mineralutvinning på dyphavet.

Miljøorganisasjonen som Roux jobber for hadde arbeidet i et år for å få det til. På veien fikk de innpass hos de franske stortingspolitikerne og pressen. Det hele kulminerte med at president Emmanuel Macron annonserte det franske forbudet under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh samme år.

– Det var en stor seier for oss. Nå er undersjøisk gruvedrift et stort politisk spørsmål i Frankrike. Men det var ikke slik bare for noen år tilbake – da var det mer som i Norge.

Roux påpeker at Frankrike er den nest største maritime makten i verden etter USA og at Macrons forbud blir lyttet til i diplomatiske sirkler. Organisasjonen hennes jobber nå for å mobilisere andre nøkkelland til å bli med på et forbud eller et moratorium.

Hun forteller at alle de store mediene i Frankrike snakker om det norske forslaget. Men også andre nord-europeiske land reagerer. Beslutningen vil ikke bare påvirke nordmenn, men folk i andre land og de som jobber i fiskerinæringene, påpeker hun.

– Jeg mener den norske regjeringen ikke har gjort nok for å forhøre seg med naboland og land i Europa om hva de synes om dette forslaget og deres bekymringer rundt ringvirkningene dette kan ha.

Parlamenterikere fra flere land i Europa har tatt kontakt med de norske stortingspolitikerne i forkant av avstemmingen tirsdag, forteller hun.

– Til syvende og sist er det et spørsmål for hele menneskeheten, for vi er alle avhengige av Arktis for å holde det globale klimaet stabilt.

Roux sier det var en første liten seier at regjeringens forslag ble omgjort fra å gå inn for utvinning til å gå inn for leting. Hun mener det tyder på at politikerne merker presset fra sivilsamfunnsaktører, forskningsmiljøene og det internasjonale samfunnet:

– At folk i Norge nå begynner å gå ut offentlig mot forslaget er også en stor kilde til håp.

Det var anslagsvis et par hundre demonstranter som hadde samlet seg foran Stortinget tirsdag ettermiddag. Foto: Silje Johanne Eggestad

